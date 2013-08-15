4/C'lilerin kadro talebi

ANKARA - Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Youkş, 4/C'lilerle ilgili ayrıcalık istemediklerini belirterek, TÜİK'te çalışanlar dahil olmak üzere tüm 4/C'lilere, bütün çalışanlara verilen hakları istediklerini bildirdi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde toplanan Türk Büro-Sen üyeleri, tüm 4/C'lilere kadro talebinde bulundu.



Burada grup adına açıklama yapan Yokuş, 2014-2015 toplu sözleşme görüşmelerinde kamu çalışanlarının emeklerinin gasp edildiğini söyledi.



"4/C'lilerin kadro meselesi bizim kırmızı çizgimizdir" diyen Yokuş, masaya oturan konfederasyon yöneticilerinin büyük bir ayıbın altına imza attığını dile getirdi.



Yokuş, 4/C'lilerin 3 yıldır verilmeyen aile ve çocuk yardımı paralarının ödenmesini ve ücretlerinde yapılan kısmi artışın büyük bir başarı kazanılmış gibi kamuoyuna sunulduğunu belirterek, "Geçici işçileri ve 4/B'lileri kadroya geçirerek, doğru bir iş yapan hükümetin neden 4/C'lilere ayrım yaptığı bir türlü anlaşılamamıştır. Biz tüm 4/C'lilere, TÜİK'te çalışanlar dahil olmak üzere bütün çalışanlara verilen hakları istiyoruz. Ayrıcalık istemiyoruz. Sadece ve sadece adalet istiyoruz" ifadesini kullandı.



4/C'liler adına konuşan Özlem Gündoğdu ise memurlara tanınan haklardan yararlanmak ve biran önce aynı statüde çalışmak istediklerini vurguladı.



Grup, açıklamaların ardından toplu sözleşme kağıtlarını yaktı ve Bakanlığın önüne siyah çelenk bıraktı.



