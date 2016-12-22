Kamuoyunda

4,5G

olarak bilinen

IMT-Advanced

yetkilendirmesine ilişkin ihaleyi kazanan

operatörler

, 2017 yılının nisan ayındaki 657 milyon avro tutarındaki son taksit ödemelerini

Türk lirası

olarak yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk lirasına destek çağrısı, toplumun tüm kesimlerinde karşılık buldu. Kamu ve özel birçok sektörde Türk lirası kullanımına yönelik kararlar alındı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 26 Ağustos 2015'te katma değer vergisi (KDV) dahil yaklaşık 4 milyar avro bedelle gerçekleştirilen 4,5G ihalesinin 657 milyon 171 bin 462 avro tutarındaki son taksit ödemesinin de Türk lirası olarak yapılması kararlaştırıldı.

Söz konusu ihalede, Turkcell 8 pakette KDV dahil toplam 1 milyar 915 milyon 683 bin avro, o dönemde Avea markasıyla ihaleye katılan Türk Telekom 5 pakette toplam 1 milyar 126 milyon 520 bin avro, Vodafone ise 5 paket için toplam 918 milyon 10 bin avro teklif sunmuştu. İhaleyi kazanan işletmeciler, toplam 2 milyar 39 milyon 246 bin avro olan ilk ödemelerini 26 Ekim 2015'te Hazine'ye yapmıştı.

Vodafone, ihale kapsamındaki ödemeyi peşin yaparken, Turkcell ve Türk Telekom taksitli ödeme seçeneğini tercih etmişti.

İhaleye ilişkin son taksit ödemesi olarak Turkcell 413 milyon 822 bin avro, Türk Telekom ise 243 milyon 349 bin avroluk ödemeyi Türk lirası olarak 2017'nin nisan ayında yapacak. Böylece yaklaşık 4 milyar avroluk ihale bedelinin son taksiti olan toplam 657 milyon 171 bin avro Türk lirası olarak ödenmiş olacak.

AA