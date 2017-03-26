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4,5G'de 'son taksit' dönemi

4,5G ihalesini kazanan operatörler, 657 milyon avro tutarındaki son taksit ödemelerini nisanda yapacak.

4,5G'de 'son taksit' dönemi

4,5G ihalesini kazanan operatörler, 657 milyon avro tutarındaki son taksit ödemelerini nisanda yapacak.

26 Mart 2017 Pazar 14:48
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4,5G'de 'son taksit' dönemi

ANKARA 

4,5G ihalesini kazanan operatörler, 657 milyon avro tutarındaki son taksit ödemelerini nisanda yapacak. İşletmeler parayı, ödemenin yapılacağı tarihteki kur ya da 2 Ocak'taki Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden TL olarak ödeyebilecek.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 4,5G ihalesini 26 Ağustos 2015'te gerçekleştirmiş ve toplam tutar, KDV dahil yaklaşık 4 milyar avroyu bulmuştu. İhale gereği gelecek ay ödemesi yapılacak son taksitin bedeli ise 657 milyon 171 bin 462 avro olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı seferberlik kapsamında ödeme Türk lirası olarak yapılabilecek. 683 sayılı kanun hükmünde kararnameye (KHK) göre, devlete döviz borcu olanlar talep etmeleri halinde, Merkez Bankasının 2 Ocak’ta açıkladığı 3,5338 liralık dolar ve 3,7086 liralık avro kurunu baz alarak borçlarını ödeyebiliyor.

İlk ödeme 26 Ekim 2015'te Hazineye yapıldı
İhalede Turkcell, 8 pakette KDV dahil toplam 1 milyar 915 milyon 683 bin avro, o dönemde Avea markasıyla ihaleye katılan Türk Telekom 5 pakette toplam 1 milyar 126 milyon 520 bin avro, Vodafone ise 5 paket için toplam 918 milyon 10 bin avro teklif sunmuştu. İhaleyi kazanan işletmeciler, toplam 2 milyar 39 milyon 246 bin avro olan ilk ödemelerini 26 Ekim 2015'te Hazineye yapmıştı.

Vodafone, ihale kapsamındaki ödemeyi peşin yaparken, Turkcell ve Türk Telekom taksitli ödeme seçeneğini tercih etmişti.

İhaleye ilişkin son taksit ödemesini Turkcell 413 milyon 822 bin avro, Türk Telekom ise 243 milyon 349 bin avro karşılığı olarak 2017 Nisan'ında yapacak. Böylece yaklaşık 4 milyar avroluk ihalede ödemeler tamamlanmış olacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
4.5gTaksitDönemNişanönce Vatan
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