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43,1 milyar dolarlık özelleştirme

Türkiye'de 1985-2012 döneminde toplam 43 milyar 128 milyon 876 bin 631 dolarlık özelleştirme işlemi gerçekleştirildi

43,1 milyar dolarlık özelleştirme

Türkiye'de 1985-2012 döneminde toplam 43 milyar 128 milyon 876 bin 631 dolarlık özelleştirme işlemi gerçekleştirildi

14 Haziran 2012 Perşembe 14:34
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43,1 milyar dolarlık özelleştirme
ANKARA - Küresel ekonomik krize rağmen özelleştirmeler Türk ekonomisinin önemli gündem maddesi olurken, 27 yılda toplam 43 milyar 128 milyon 876 bin 631 dolarlık özelleştirme işlemi yapıldı.

AA muhabirinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl 1 milyar 358,4 milyon dolarlık, 2012 yılı 31 Mart tarihine kadar 51 milyon 167 bin 475 dolarlık özelleştirme işlemi gerçekleştirildi.
Özelleştirmelerin yaklaşık yarısı (yüzde 47'si) blok satış yöntemiyle yapıldı.
Bir bölümü vadeli ve döviz cinsinden gerçekleştirilen hisse senedi ve varlık satış işlemlerinden 31 Mart 2012 tarihi itibariyle 32 milyar 426 milyon 514 bin 955 dolar net giriş sağlandı.

AA

Son Güncelleme: 14.06.2012 06:34
Anahtar Kelimeler:
özelleştirme
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