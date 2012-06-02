4 kıtaya silah sattı karını 2'ye katladı

Net karını önceki yıla göre 2 kattan fazla artırarak 133,3 milyon liraya çıkartan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), net satışını da 849 milyon liraya yükseltti.

AA muhabirinin MKEK'dan aldığı bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her çeşit silah, mühimmat, roket, patlayıcı madde ihtiyacını karşılamak üzere görevlendirilen kurum, teknolojik alt yapısını ve üretim kabiliyetini her geçen yıl daha da güçlendiriyor.

MKEK, geçen yıl 4 kıtada 29 ülkeye 98,4 milyon liralık silah ve mühimmat sattı. Kurumun en fazla silah ve mühimmat sattığı ülke 44,6 milyon lira ile Suudi Arabistan olurken bu ülkeyi 17,2 milyon lira ile Bahreyn, 7,1 milyon lira ile Umman izledi.

