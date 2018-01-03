4 ilin suyunu 25 ülkeye ihraç ediyor

BURSA - Türkiye'nin önemli su üreticilerinden Pınar Su, Aydın, Isparta, Sakarya ve Bursa'daki kaynaklardan ambalajladığı suları, 25 ülkeye gönderiyor.

Pınar Su Genel Müdürü Hüseyin Karamehmetoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aydın'ın Madran, Isparta'nın Akçaağaç, Sakarya'nın Gökçeağaç ve Bursa'nın İnegöl su kaynaklarında kurdukları tesislerle yüksek teknoloji kullanarak üretim yaptıklarını söyledi.

Karamehmetoğlu, Pınar Su'nun 1984 yılında ambalajlı su sektörüne giren ilk firma olduğunu, sektörde ana oyuncu pozisyonunda bulunduklarını ifade etti.

Yaklaşık 500 kişiye iş imkanı sağladıklarını belirten Karamehmetoğlu, şöyle devam etti:

"Geleceğe yönelik planlarımıza göre şirketimizin ana üssü İnegöl'de yeni hizmete giren Bursa Uludağ Tesisi olacak. 2016 itibarıyla 530 bin ton üretim gerçekleştirdik. 2017'de de 550 bin tonun üzerine çıktık. Bursa'daki yeni tesisimizle üretim hacmimiz artacak. Doğal olarak satış rakamlarımız da artacak. Toplamda yıllık 2 milyon ton üretim kapasitesine sahibiz. Şu an bunun yüzde 25-30'unu kullanıyoruz. Avrupa başta olmak üzere 25 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ayrıca hızla gelişen körfez bölgesi pazarında da ihracat payımızı her geçen gün artırıyoruz. Yıllık yaklaşık 50 bin tona yakın ihracat tonajımız var. Bu rakamların üzerine çıkmak için çalışmalarımız sürüyor."

"Hedefimiz yılda 100 bin ton ihracata ulaşmak"

Karamehmetoğlu, Sakarya'deki tesiste sadece ihracata dönük faaliyetlerde bulunmak üzere bir stratejilerinin olduğunu dile getirdi.

Tüketicinin talepleri doğrultusunda sporcu ve çocuklara yönelik yeni ambalajlarda ürünler geliştirdiklerini ifade eden Karamehmetoğlu, "Yılda ortalama 6,5 milyon dolarlık ihracat gelirimiz var. Bu yıl ise körfez ülkelerine daha çok ağırlık vererek, 60 bin ton ihracat yapacağımızı düşünüyorum. Asıl hedefimiz yılda 100 bin ton ihracata ulaşmak." diye konuştu.