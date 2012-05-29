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36 ayda tamamlanacak

3. köprü ihalesinde, en kısa yapım ve işletim süresini İçtaş İnşaat Sanayi Ticaret AŞ-Astaldi Ortak Girişim Grubu verdi.

36 ayda tamamlanacak

3. köprü ihalesinde, en kısa yapım ve işletim süresini İçtaş İnşaat Sanayi Ticaret AŞ-Astaldi Ortak Girişim Grubu verdi.

29 Mayıs 2012 Salı 16:07
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36 ayda tamamlanacak

ANKARA

İstanbul Boğazı'na inşa edilecek 3. köprünün yapımını da içeren ''Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Odayeri-Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü dahil) Kesimi''nin ihalesine teklif veren iş ortaklıklarının teklifleri açıklandı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, tekliflerin açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, yapım süresi dahil en kısa işletme süresini 10 yıl 2 ay 20 gün ile İçtaş İnşaat Sanayi Ticaret AŞ-Astaldi Ortak Girişim Grubu'nun verdiğini bildirdi.
Firma temsilcilerinin 24 Mayıs'ta davet edildiğini ve tekliflerin huzurlarında açıldığını anımsatan Yıldırım, tüm detayların incelendiğini ve Salini-Gülermak Ortak Girişimi'nin üçüncü köprü tasarımının şartnameye uygun olmadığının tespit edildiğini ifade etti. 
Projenin maliyetinin yaklaşık 4,5 milyar lirayı bulacağını ve 36 ayda tamamlanmasının öngörüldüğünü belirten Yıldırım, köprünün 2015 yılı sonunda İstanbullulara hizmet vermeye başlamasını hedeflediklerini kaydetti. 
Yıldırım, Cengiz İnşaat-Kolin İnşaat-Limak İnşaat-Makyol İnşaat-Kalyon İnşaat Ortak Girişim Grubu'nun da 14 yıl 9 ay 19 gün işletim süresi verdiğini ifade etti.

AA

Son Güncelleme: 29.05.2012 08:09
Anahtar Kelimeler:
Boğaz Köprüsü3. KöprüKöprüFatih Sultan Mehmet Köprüsü
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