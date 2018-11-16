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310 şehit ve gazi yakını ile 55 işçi yakınına atama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "310 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ile maden kazasında hayatını kaybeden 55 işçi yakınının atama kurasını gerçekleştirdik." dedi.

310 şehit ve gazi yakını ile 55 işçi yakınına atama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "310 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ile maden kazasında hayatını kaybeden 55 işçi yakınının atama kurasını gerçekleştirdik." dedi.

16 Kasım 2018 Cuma 13:13
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310 şehit ve gazi yakını ile 55 işçi yakınına atama

ANKARA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 310 şehit yakınıgazi ve gazi yakını ile maden kazasında hayatını kaybeden 55 işçi yakınının atama kurasının yapıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, atama kurası yapılan 310 kadro içinde mühendis, mimar, biyolog, psikolog, öğretmen, hemşire, veteriner hekim, tekniker, teknisyen, hizmetli, memur ve işçi unvanlı kadroların bulunduğunu ve atananların 207'sinin erkek, 103'ünün kadın olduğunu kaydetti.

Atama tekliflerinin "e-uygulama" sistemi üzerinden personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapıldığını belirten Selçuk, "17 bakanlık ve bakanlığa bağlı, 26 üniversite, 1 mahalli idare, 3 kamu iktisadi teşebbüsü olmak üzere toplam 47 kurum." ifadesini kullandı.

Selçuk, hak sahiplerinin sonuçlara, "www.dpb.gov.tr" adresinden ulaşabileceklerini bildirdi.

"Yakınları da bizlere emanettir"

Selçuk, 10 Haziran 2003 ile 13 Mayıs 2014 tarihleri arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen maden kazalarında hayatını kaybeden işçilerin yakınlarının kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi unvanlı kadrolarında istihdam edilebilmesine imkan sağladıklarını dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Devletimize ve milletimize alın teriyle hizmet etmiş ve görevlerini ifa ederken yaşamlarını yitirmiş işçilerimizin yakınları da bizlere emanettir. 310 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımız ile maden kazasında hayatını kaybeden 55 işçi yakınımızın atama kurasını gerçekleştirdik.

İlerleyen dönemlerde de kura işlemlerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak sosyal devlet anlayışı ilkemiz doğrultusunda yaşama geçirdiğimiz icraatlarımızla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımız ile maden kazası sonucu hayatını kaybeden işçilerimizin yakınlarının atama kurasını gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
AileÇalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçukşehit Ve Gazi YakınıIşçi YakınıAtama
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