Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
117482
ALTIN
162.848
DOLAR
3.8205
STERLİN
5.2693
EURO
4.7072
Messi rekora doymuyor
Messi rekora doymuyor
Traktör sayısında lider il
Traktör sayısında lider il
Ege'nin huzur veren ilçesi
Ege'nin huzur veren ilçesi
Yüksek topuklarla koştular
Yüksek topuklarla koştular
Çiftlik Bank'tan Uganda'ya yardım eli
Son Dakika

31 bin genç çiftçiye hibe desteği

2016-2017 yıllarında 31 bin 45 genç çiftçiye, destekleme programı kapsamında 931 milyon lira hibe verildi. Bu yıl da 503 milyon lira hibe desteği sağlanacak.

31 bin genç çiftçiye hibe desteği

2016-2017 yıllarında 31 bin 45 genç çiftçiye, destekleme programı kapsamında 931 milyon lira hibe verildi. Bu yıl da 503 milyon lira hibe desteği sağlanacak.

04 Mart 2018 Pazar 13:10
117 Okunma
31 bin genç çiftçiye hibe desteği

TBMM

Genç Çiftçi Destekleme Programı'ndan, 2016-2017 yıllarında 31 bin 45 genç çiftçi yararlandı. Bu çiftçilere 931 milyon 350 bin lira hibe yardımı yapıldı. Genç çiftçilere, bu yıl da 503 milyon lira hibe desteği sağlanacak.

Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, TBMM Bağcılık Sektörü ve Üzüm Üreticilerinin Sorunlarının Araştırılarak Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Amacıyla Kurulan Araştırma Komisyonu için bilgi notu hazırladı.

Buna göre, 26 Şubat 2016 yılında yürürlüğe konulan Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı kapsamında, 18-40 yaş arası çiftçilere 30 bin liraya kadar, proje karşılığı hibe veriliyor. 2016-2018 yılları arasına kapsayan program kapsamında yaklaşık 48 bin 100 genç çiftçiye toplam 1 milyar 443 milyon lira hibe desteği verilmesi planlanıyor.

Bu desteklerden 2016-2017 yıllarında 31 bin 45 genç çiftçi yararlandı. Bu çiftçilere 931 milyon 350 bin lira hibe ödendi. Destekler, bu yıl da verilmeye devam edilecek. 2018 yılı bütçesinden genç çiftçilerin desteklenmesine yönelik 503 milyon lira ödenek ayrıldı.

Destekler, "büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, tesis yapımı, arıcılık, kanatlı yetiştiriciliği, mantarcılık, kontrollü örtü altı tesisi, coğrafi işaretli olan gıdaların üretimi, ipek böcekçiliği, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, açık alanda süs bitki yetiştiriciliği, meyve bahçesi, bağcılık, meyve üretimi" alanlarında veriliyor.

2016 yılında 71, 2017 yılında 40 olmak üzere 111 genç çiftçiye bağcılık projesi için 3 milyon 330 bin lira hibe desteği sağlandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
çiftçiHibeGenç31 Binönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Traktör sayısında lider il
Traktör sayısında lider il
Borsa, haftaya 117.000 puanın üzerinde başladı
Borsa, haftaya 117.000 puanın üzerinde başladı
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Yemek kartlarına yönelik düzenlemede sona gelindi
Yemek kartlarına yönelik düzenlemede sona gelindi
THY Genel Müdürü Ekşi: THY'nin hedefi bütün pilotların Türk olması
THY Genel Müdürü Ekşi: THY'nin hedefi bütün pilotların Türk olması
Ekonomimizde Afrin kaynaklı önemli bir risk görmüyoruz
Ekonomimizde Afrin kaynaklı önemli bir risk görmüyoruz
Otomotivde şubatta tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı
Otomotivde şubatta tüm zamanların ihracat rekoru kırıldı
'İhracatta moral veren artış trendi sürecek'
'İhracatta moral veren artış trendi sürecek'
ASKON, Kudüs'e temsilcilik açacak
ASKON, Kudüs'e temsilcilik açacak

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ