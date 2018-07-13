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30 ATAK helikopteri için Pakistan ile imzalar atıldı

Türkiye ile Pakistan arasında 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışına yönelik imzalar atıldı. Böylece tek seferde en büyük savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirilmiş oldu.

30 ATAK helikopteri için Pakistan ile imzalar atıldı

Türkiye ile Pakistan arasında 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışına yönelik imzalar atıldı. Böylece tek seferde en büyük savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirilmiş oldu.

13 Temmuz 2018 Cuma 10:07
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30 ATAK helikopteri için Pakistan ile imzalar atıldı

Türkiye ile Pakistan arasında 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışına yönelik imzalar atıldı. Böylece tek seferde en büyük savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirilmiş oldu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Ile PakistanT129 ATAK Helikopteri
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