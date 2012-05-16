3. Saraybosna İş Forumu başladı

Anadolu Ajansı'nın medya sponsoru olduğu, bölgenin en büyük yatırım konferansı Saraybosna İş Forumu, forumun organizatörü ve Bosna Bank İnternational'ın Genel Müdürü Amer Bukviç ve Bosna Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç'in konuşmalarıyla başladı.



Bölgenin en büyük yatırım konferansı olan ve Saraybosna'yı bölgenin eğitim ve gelişimin merkezi yapılmasını hedefleyen forumun açılışına Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker'in de aralarında bulunduğu, 30 ülkeden yaklaşık 600 devlet yetkilisi ve iş adamı katıldı.

Konuşmasına Bosna Hersek'i ziyaret etmekten ve geçen yıl katıldığı bu anlamlı konferansta bu yıl da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek başlayan Babacan, Bosna Hersek Türkiye'nin ve Türk insanın kalbinde her zaman müstesna bir yere sahip olduğunu ve ortak geçmiş ve kültür bağların çıkar odaklı değil, insan odaklı olduğunu anlattı.

Başbakan Erdoğan'ın Bosna Hersek'e 2 yıl önceki ziyaretinde söylediği ''Bosna Hersek'in sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimiz'' sözlerini hatırlatan Babacan, Türkiye'nin Bosna Hersek'e ve Bosna Hersek halkının refahına olan samimi desteğinin her türlü şartlarda devam edeceğini kaydetti.

Balkanların kalbi olarak nitelediği ülkede son zamanlarda siyasi anlamda yaşanan önemli gelişmelerin önemine de değinen Babacan, seçimlerde başarılı olan 6 siyasi parti liderlerinin nüfus sayımı, askeri mülkiyet ve devlet yardımı gibi kanunlar konusunda mutabakata vardığını hatırlatarak, ülkenin aralık vermeden reformlara devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Dayton Barış Antlaşması'nın 'ideal olmasa da hassas dengeler üzerinde kurulmuş devlete' hizmet etmiş olduğunu ifade eden Babacan, ancak ülkede Anayasa konusunda yerine getirilmesi gereken hususular olduğunu, Anayasa reformu kapsamında siyasi karar mekanizmalarının kilitleyici değil ön açıcı olması gerektiğini dile getirdi.

Batı Balkanlar'da Kosova ve Karadağ olmak üzere yeni bağımsız ülkelerin ortaya çıktığı, bölgedeki bazı ülkelerin NATO üyesi olduğunu ve Bosna Hersek'in NATO ve AB'ye doğru ilerlemesi gerektiğini ifade eden Babacan, Türkiye'nin Bosna Hersek'i bu yolda desteklediğini de hatırlattı.

''Bosna Hersek'in sürdürülebilir kalkınmaya ihtiyacı var, bunun temeli de siyasi istikrardır'' diyen Ali Babacan, ülkede ulusal uzlaşının kolayca sağlandığını söylemenin gerçekçi olmadığını, çekişmelerin zaman kaybettirdiğini, genç kuşakların ise buna tahammülü olmadığını anlattı.

Babacan, Türkiye'nin Bosna Hersek ekonomisine kendi ekonomisi kadar önem verdiğini, bu bağlamda da çok boyutlu destek programı geliştirildiğini hatırlattı.

Kırsal kalkınma projeleri için 100 milyon avro

Tarım ve kırsal kalkınma projelerin finansmanı çerçevesinde uygun şartlarda Ziraat Bankası aracılığı ile Türkiye'nin Bosna Hersek'e 100 milyon avro finans sağlamaya karar verdiğini açıklayan Babacan, gerekli koşullar sağlandığı takdirde hükümet olarak Türk işadamlarının kardeş ve dost ülke Bosna Hersek'e yatırım yapması için teşviklerde bulunduklarını kaydetti.

Bosna Hersek'te faaliyet gösteren Ziraat Bankası'nın daha etkili kılınması ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ile Takasbank ve Saraybosna Menkul Kıymetler Borsası'nın ortak şekilde çalıştığını belirten babacan, TİKA'nın 2008'de Bosna'da dil merkezi kurduğunu ve Bosna Sema Eğitim Kurumları çerçevesinde Türk Boşnak Kolejleri'nin de faaliyet gösterdiğini aktardı.

AA Balkanlar Bölge Müdürlüğü'nün medya sponsoru olduğu Saraybosna İş Forumu'nun açılışına Türkiye'den Babacan ve Eker'in yanı sıra TBB Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, İslam Konferansı Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Özel Temsilcisi ve Türkiye'nin eski Saraybosna Büyükelçisi Vefahan Ocak, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, Türk Telekom Genel Müdürü Kamil Gökhan Bozkurt, Türk Eximbank Genel Müdürü Hayrettin Kaplan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.