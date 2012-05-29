3. Köprü teklifleri açılıyor

ANKARA - İstanbul Boğazı'na inşa edilecek 3. köprünün yapımını da içeren ''Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin Odayeri-Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü dahil) Kesimi''nin ihalesinde, İhale Komisyonu, yarışan 3 firmanın tekliflerini açmak üzere çalışmalara başladı.

Karayolları Genel Müdür Yardımcısı ve İhale Komisyonu Başkanı İhsan Akbıyık, toplantı öncesi basın mensuplarına bilgi verdi.

10 Ocak'ta başlayan proje sürecinde 20 Nisan'da tekliflerin alındığını hatırlatan Akbıyık, bugün de tekliflerin açılması aşamasına gelindiğini söyledi.

Akbıyık, İhale Komisyonu teklifleri açtıktan sonra basına bilgi vereceklerini bildirdi.