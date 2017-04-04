3. Havalimanı'nın su ve mekanik yalıtımı ODE'den

Yalıtımda dünya markası olma vizyonu doğrultusunda her alandaki yatırımlarına ara vermeden devam eden ODE, tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak olan 3. Havalimanı başta olmak üzere birçok büyük projenin tercihi olmaya devam ediyor. 3. Havalimanı’nın su ve mekanik ısı yalıtımında ODE ürünlerinin kullanılacağını açıklayan ODE Yalıtım Genel Müdürü Ali Türker, 2017 yılına Türkiye’nin en büyük projeleriyle yaptıkları anlaşmalarla girdiklerini söyledi.

ODE Yalıtım’ın 2015 yılından beri büyük bir yatırım atağında olduğunu anlatan Ali Türker, “ Eskişehir’de yatırımımıza geçtiğimiz yıl yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ara vermeden devam ettik. Tamamlandığında 100 milyon TL’ye mal olacak bu tesisimizin ilk fazında da üretime Mart ayında başladık. 2017 yılı ODE açısından oldukça iyi başladı. Türkiye’nin en büyük projelerinin tercihi olmaya devam ediyoruz. Son dönemde yaptığımız anlaşmalar arasında 3. Havalimanı, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Adana Şehir Hastanesi, Bursa Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi ve Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi bulunuyor. 3. Havalimanı’nın su ve mekanik yalıtımı, Avrupa’nın en büyük şehir hastanesi olacak olan Bilkent Şehir Hastanesi’nin su ve mekanik, Adana Şehir Hastanesi’nin tüm mekanik yalıtımı, Bursa Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi’nin su yalıtımı, Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ise su ve mekanik yalıtımı ODE ürünleri ile yapılacak” dedi.

Türkiye için çok önemli olan bu dev projelerde ODE ürünlerinin kullanılmasından büyük memnuniyet duyduklarını anlatan Türker şunları söyledi: “ Yalıtım sektöründe 30 yıllık bir geçmişimiz var. Bu geçmişin verdiği güçle yolumuza daha da büyüyerek devam ediyoruz. Hem çok büyük projelerde yine öncelikli tercih olduk hem de tamamlandığında ODE’yi teknik yalıtım sektöründe Çin ve Almanya arasındaki coğrafyanın en büyük üreticisi konumuna getirecek Eskişehir fabrikamızın ilk etabında üretime başladık. Sektördeki liderliğimizi, Eskişehir fabrikamızla beraber artan yüksek üretim kapasitemizle birleştirerek, ihracatta da atılım yapmayı ve önümüzdeki 4 yıl içinde ihracatımızı % 100 arttırmayı hedefliyoruz.”