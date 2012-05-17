2B'de vatandaşın kafası karışık

Devletle vatandaş arasındaki ihtilafları çözmeyi amaçlayan 2B Yasası, yürürlüğe girmesine rağmen, arazi sahiplerinin kafası hala karışık.



2B'de arazilerin hak sahiplerine satışı için başvurular bir süre önce başladı. Rayiç bedeller henüz belli değil ama vatandaşlar bedellerin yüksek olacağı endişesini taşıyor.

2B arazileri için İstanbul'da 82 bin 243 hak sahibi bulunurken, vatandaşın gösterdiği ''yoğun'' ilgi ile birlikte bugün itibarıyla gelen başvuru sayısı 4 bin 672'ye ulaştı. En çok Beykoz, Ümraniye ve Sultanbeyli'den başvuru yapıldı.

İstanbul Defterdarlığı ile bütün mal müdürlüklerine başvuru yapılabilirken, Defterdarlık, yoğunluğun olduğu Beykoz, Ümraniye, Sultanbeyli ve Silivri'deki mal müdürlüklerinde özel danışma ve başvuru noktaları da oluşturdu.

İstanbul Defterdarı Bekir Bayrakdar, ''Maalesef bazı insanlar 'rayiçler bizde var, belli bir bedel karşılığında size verelim' diyor. Bunun için büro açanlar, internette ilan verenler var. Oysa bunu bilme şansları yok. Vatandaşlar bu şekildeki suiistimallere karşı duyarlı olsunlar. Rayiç bedeller açıklanmadı, açıklandığını söyleyenlere inanmasınlar. Başvuruda bulunanlar da şu anda bedelleri öğrenemiyor. Hak sahipliği kesinleştikten sonra kişilere bu tebliğ edilecek veya kişilerin internet üzerinden öğrenmesine imkan sağlanacak'' diye konuştu.