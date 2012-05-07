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2B satın alma başvuruları başladı

Defterdar Hidayet Mat: ''Vatandaşımızın 2B arazisi üzerindeki haklarının devam etmesi için mutlaka başvuru yapmaları gerekiyor" dedi.

2B satın alma başvuruları başladı

Defterdar Hidayet Mat: ''Vatandaşımızın 2B arazisi üzerindeki haklarının devam etmesi için mutlaka başvuru yapmaları gerekiyor" dedi.

07 Mayıs 2012 Pazartesi 14:15
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2B satın alma başvuruları başladı
ANTALYA  - Halk arasında 2B olarak bilinen orman vasfını yitirmiş arazilerin doğrudan satışıyla ilgili müracaatlar başladı. En çok 2B arazisi bulunan iller arasında yer alan Antalya'da defterdarlık, vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla özel bir stand oluşturdu. 
Defterdar Hidayet Mat, ''Kurduğumuz sistem sayesinde vatandaşlarımız sıra beklemeden, çok fazla zaman kaybetmeden işlemlerini yaptırabiliyor. Öngördüğümüz şekilde devam ederse aşırı bir yoğunluk yaşamadan vatandaşlarımızın başvurularını alıp göndereceğiz'' dedi.
Mat, 6 ay devam edecek başvuruların merkez ilçelerde defterdarlık, diğer ilçelerde ise mal müdürlüklerine yapılacağını kaydederek, yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların taleplerinin daha iyi değerlendirilmesi amacıyla günde 400 kişinin talebini değerlendirdiklerini kaydetti. 
Antalya'da 82 bin 343 2B arazisi kullanıcısı tespit ettiklerin anlatan Mat, şunları söyledi:
''2B arazisi olan vatandaşlarımız mutlaka bu fırsatı değerlendirsinler. Vatandaşımızın kullanmış oldukları 2B arazisi üzerindeki haklarının devam etmesi için mutlaka başvuru yapmaları gerekiyor. Aksi halde kullanıcısı oldukları araziyi doğrudan satın alma hakkını kaybedecekler. Başvuru yapanlar, daha sonra alımdan vazgeçerse ödedikleri parayı geri alabilirler.''
Başvuruların alınmasının ardından 3 ay sonra bedellerin başvuru sahiplerine bildirileceğini belirten Mat, vatandaşların peşin ödeme yapmaları halinde bedelin yüzde 56'sını, ödemenin taksitli olması halinde de yüzde 70'ni ödemelerinin gerekeceğini söyledi.
Arazi ile ilgili başvuru olmaması halinde kişinin geçmişe dönük izinsiz kullanım bedeli ve tahliye işlemlerine muhatap olabileceğini, taşınmazların da ihaleyle satılacağını anlatan Mat, ''Ancak hak sahiplerinin başvuruda bulunup satın almamaları durumunda da hakları korunacak. Başvuru olmaması halinde kullanılan arazi üzerindeki ev 19 Temmuz 2003 tarihinden önce yapılmış ise evin bedeli taraflara ödenerek, kullanılan arazi Hazine tarafından ihaleyle satılacak. Başvuru yapılmaması halinde hak sahipleri, itiraz ettikleri konularla ilgili yapılan inceleme ve değerlendirmelerin sonuçlarından faydalanamayacak'' diye konuştu.
Defterdar Mat, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nca Antalya'da toplam 45 bin hektarlık alanın 2B kapsamında değerlendirildiğini, ancak bunun 15 bin hektarlık bölümünün Hazine ile vatandaşlar arasındaki uyuşmazlık nedeniyle dava konusu olduğunu ve şerh konulduğunu kaydederek, ''Bu araziler vatandaşta tapulu olmasına rağmen yetkililerce şerh konularak kayıt altına alındı. Yürürlüğe giren kanun ile şerhler başvuru olmaksızın kaldırılacak. 2B nedeniyle davaları devam edenlerin davası durdurulacak. Tapusu iptal edilip Hazine adına tescil edilenlere de paraları 2 yıl içinde ödenecek'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 07.05.2012 06:27
Anahtar Kelimeler:
2B
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