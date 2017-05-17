"260 bin 491 işletme KOSGEB kredisini kullandı"

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, A Haber kanalında katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'nin balistik füzeler yerine seyir füzeleri üzerinde çalıştığını anlatan Özlü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun da (TÜBİTAK) bu konuda yürüttüğü faaliyetlerin devam ettiğini söyledi.

Özlü, yerli otomobil projesinde, özel sektörün önde olduğu, devletin alttan desteklediği bir model değişikliğine gideceklerini belirtti. Şu ana kadar 5-6 firmayla görüştüklerini bildiren Özlü, 2019 yılında otomobilin sokaklarda olmasını hedeflediklerini kaydetti.

"Şili ile ortak program yürütebiliriz"

Antarktika'da kurulacak "Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü"ne değinen Özlü, 2017 yılının sonu ve 2018'in başında iki sefer daha gerçekleştirileceğini açıkladı. Türkiye'nin Antarktika'da danışman ülkeler statüsüne geçmek için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Özlü, "Gereken şartları yerine getirmek için çalışıyoruz. Örneğin bugün ulusal araştırma programını hazırlıyoruz ve yine burada bize iş birliği teklif eden ülkeler oldu, bunlar o bölgede faaliyet gösteren İngiltere, Arjantin ve Şili gibi ülkeler. Biz de bu ülkelerle önümüzdeki günlerde görüşeceğiz. Şili ile ortak program yürütebiliriz." diye konuştu.

Özlü, bugüne kadar 260 bin 491 mikro işletmenin, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) kredilerinden istifade ettiğini belirterek, "260 bin 491 mikro işletme kredisini aldı kullandı. Bunun toplam bedeli, 6 milyar 381 milyon lira. Yaklaşık 30 bin civarında KOBİ de bugüne kadar bu kredilerden kullanmaya hak kazanmış olduğu halde, kullanım için bir girişimde bulunmadı, demek ki ihtiyacı yok. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor ve örneğin bugün itibariyle 14 bin 372 KOBİ'nin de bankada parası hazır, bunu kullanacaklar. Biz 11 milyar liralık bir paket açıklamıştık, bunun 6,3'ü kullanıldı, henüz daha kullanılmayan 5 milyarlık bir paket söz konusu. Bunu da önümüzdeki günlerde işletmelerimizin kullanmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.