250 milyon dolarlık rüzgar yatırımı

ANKARA - Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Mehmet Acarla rüzgar enerjisi ön lisans ihalelerinde kazandıkları 220 megavat kapasite tahsisine ilişkin, "Bu kapasiteyle 250 milyon doların üzerinde bir yatırım yapılacak" dedi.

Rüzgarda ön lisans ihaleleri ve sektörün gelişimi konusunda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Acarla, ihalelerde çıkan eksi fiyatlardan dolayı risk faktörünün bulunduğunu, fakat bu riskleri çok iyi inceleyerek ihalelere girdiklerini söyledi.

Rüzgarı iyi olan yerlerdeki projelerin bu risk ve fiyatları kaldırabildiğini belirten Acarla, "Herşey rüzgarın iyiliğine bağlı. Rüzgar ön lisans ihalelerinde aldığımız 220 megavat kapasiteyle yaklaşık 250 milyon doların üzerinde bir yatırım yapılacak. Bu yatırımın gerçekleşmesi iki seneyi bulur. Özellikle Trakya'da (rüzgarda) yüzde 50'nin üzerinde kapasite faktörüne ulaşılabiliyor. Almanların off-shore sahalarında bile bu kapasite yok." ifadelerini kullandı.

Acarla, finans kuruluşlarıyla da bu fiyat seviyelerini değerlendirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Finansman için hem yerli hem de yabancı kurumlar söz konusu, kısmen ihracat kredilerini de kullanmak mümkün. Diğer taraftan bu yatırımın gerçekleşmesi iki seneyi bulur. O zamana kadar yerlileşme oranı ne olacak ona bakacağız, ama bu tür projelerde yerlileşme ön planda tutulmuyor. Yatırımcı pazar riskini alır ve en verimli şekilde bunu yapmaya bakar. Eskiden yapılan ihalelerde de çok yüksek kuruşlu ihalelerimiz vardı, o zaman da herkes hayret etmişti, ama o projelerin hepsi çalışıyor şu anda. Hepsi finanse edildi. Hatta bizden herhangi bir garanti istemeyecek şekilde proje finansmanıyla yapılmıştı. Bunlar tamamen projenin iyiliği, önceden hesabı ne kadar doğru yaptığınız, fizibiliteyi ne kadar doğru yaptığınız ve bu fiyatlara rağmen borcunu geri ödeyebilecek mi gibi etkenlere bağlı. Hesaplarımızı elektrik fiyatlarının çok yükseleceğini düşünerek yapmıyoruz zaten, ama eksi fiyata rağmen bu projelerin kredilerini geri ödeyebileceğini görüyoruz. Bugüne kadar projelerimizi gayet güzel finanse ettik ve bundan sonra da böyle olacağını görüyoruz. Bu fiyatlar da 10 yıl geçerli olacak."

"Rüzgar YEKA için iyi alanlar boşaldı"

Ön lisans ihalelerinin yanı sıra 27 Temmuz'da son tekliflerin alınacağı Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) projesi için de hızlı bir şekilde hazırlandıklarını vurgulayan Acarla, "Orada da önemli olan doğru projeleri belirlemek. Bu (ön lisans) ihaleleri sonrasında birçok iyi alan boşaldı, onları da değerlendireceğiz. YEKA'da asıl amaç yerlileşmeyi sağlayabilmek. YEKA, muhakkak ki yatırım orada ilk başta biraz daha pahalı olacak. İlk etapta sadece fabrika kurmak değil tüm yan sanayinin de size ayak uydurması gerekiyor, onun da bir maliyeti oluyor. O yüzden ilk ürünler pahalı çıkar." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl rüzgar enerjisi portföyünde yüzde 39 ile Türkiye'deki en iyi verimliliği yakaladıklarını aktaran Acarla, Borusan EnBW'nin rüzgar enerjisi projelerinde her zaman iddialı olacağını aktardı.

Acarla, Aksa Enerji'nin Kıyıköy rüzgar enerjisi santralini almak üzere anlaştıklarını da anımsatarak, "Aksa Enerji'den alacağımız 28 megavat kapasiteli Kıyıköy rüzgar enerjisi santralinin 72 megavat daha kapasite artış izni var. Biz de bu nedenle aldık, bu artışı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. O da Trakya'da çok iyi bir bölgede. Sektörde başka satın alma ve fırsatlar olursa değerlendireceğiz tabii ki ama bizim asıl amacımız ihalelerden alıp kendimiz sıfırdan geliştirmek." diye konuştu.

5 bölgede 220 megavat

Rüzgar enerjisi ön lisans ihalelerinin ikinci gününde Borusan EnBW iştiraklerinden Fesleğen Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim AŞ, Edirne bölgesinde 40 megavatlık kapasite tahsisi için kilovatsaat başına eksi 1,51 dolar/cent ile en düşük teklifi veren firma oldu.

Borusan EnBW iştirakleri Kaktüs Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim AŞ Tekirdağ bölgesi için kilovatsaat başına eksi 1,49 dolar cent ile 49,5 megavat ve Buket Yenilenebilir Enerji ve Elektrik Üretim AŞ'de eksi 1,48 dolar/cent ile ikinci en düşük teklifi vererek 10,5 megavat kapasite tahsis hakkı elde etti.

İhalelerin üçüncü gününde ise yine Borusan EnBW'nin iştirakleri Pelit Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim AŞ, kilovatsaat başına eksi 0,81 dolar/cent ile en düşük fiyatı vererek Sivas'ta 80 megavatlık kapasite tahsisi alırken, Grgn Yenilenebilir Enerji Elektrik Üretim AŞ de kilovatsaat başına verdiği eksi 0,33 megavatla Tokat'ta 40 megavatlık kapasite tahsisi kazandı.

Türk-Alman ortaklığı Borusan EnBW Enerji, 21-23 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen rüzgar enerjisi ön lisans ihalelerinde açılan 710 megavatlık kapasite tahsis hakkının 220 megavatını elde etti. Böylece, ihalelerde en fazla kapasite tahsis hakkı kazanan şirket Borusan EnBW Enerji oldu.