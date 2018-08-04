250 bin aile faiz ödemeden taksitle ev sahibi oldu

Finansevim Yönetim Kurulu Başkanı Emre Özkaya, yaptığı açıklamada, kişilerin ev, araç, iş, eğitim ve düğün gibi ihtiyaçlarını faiz ödemeden karşılayabildiklerini aktararak, tasarrufa dayalı faizsiz finans sistemiyle ülkeye öz sermaye kattıklarını söyledi.

Bu sistem sayesinde Türkiye'de 250 binin üzerinde ailenin ev, araç ve arsa sahibi olduğunu belirten Özkaya, şunları kaydetti:

"Bu sistemi genelde herkes biliyor ama en büyük kaybımız sabır... Dedelerimiz bir şey sahibi olmak için önce biriktirirlerdi. Günümüzde 'önce almalıyım sonra öderim' mantığı var. Yeni nesil ise 'önce sahip olurum, sonra öderim' diyor. Geçmişimizde tasarruf modeli, insanların yardımlaşması vardı. Tasarruf modelini unuttuk. 'Cebimde param yok ama bu evi çok beğendim, kredi çekip öderiz' diyor. 250 bin liralık evin geri ödemesi 560 bin lirayı buluyor. Bir malın değeri 250 bin lira iken, neden 560 bin lira ödeyeyim? Bu sistemde 250 bin liralık evin maliyeti fon katılım bedeli ile beraber 275 bin lira oluyor. Sistem, insanlar için gerçekten kârlı."

Özkaya, Finansevim'in, sektördeki diğer şirketler gibi kira yardımlaşma modelini uygulamadığına işaret ederek, "Kişi, girmiş olduğu ev miktarınca ödeme yapıyor. Şu anda siz 200 bin liralık ev aldıysanız 200 bin lira ile beraber katılım bedeli olan 20 bin lirayı ödüyorsunuz. Katılım bedelinin içinde hizmet olarak, finansman vermenin yanı sıra müşterimizin düzenli olarak takip edilmesi bulunuyor. Teslimat zamanı geldiğinde diğer ailelerin parasını da garanti altına almamız gerektiği için müşterimize alınan evi, satılmaması kaydı ile güvence altına almamız lazım. Bu bedelin içinde satılamaz masrafları da var. Müşterinin alacağı evin, imar ve hacizlik durumu gibi detaylı ekspertiz işlerini de hallediyoruz." şeklinde konuştu.

"Sistemi genelde herkes biliyor ama en büyük kaybımız sabır"

Emre Özkaya, geçmişte, bu sektördeki firmalara yönelik "faizden ayrı kalır yeri yok" diyen kitlenin günümüzde böyle bir eleştiride bulunmadığını belirterek, "Şirket kurulmadan 4-5 ayrı yerden fetva aldık. Sistem gereği müşterinin parasını hiçbir şekilde kullanmıyoruz. Bunu görmek isteyen müşterilerimize de hesap detaylarını gösteriyoruz. Katılım bedeli şirketin kazancı olan bir para olduğu için ayrı bir hesapta. Müşterilerimizin ödediği para ayrı bir hesapta." dedi.

Özkaya, bazı müşterilerin sisteme dolar, avro ve altın olarak dahil olmak istediklerini, sektöre böyle bir yenilik de getirdiklerini ifade ederek, yurt dışında çalışan vatandaşın "avro maaş alıyorum, avro ödemek istiyorum" demesi halinde 48 aya kadar olmak şartıyla sisteme dahil olabildiğini anlattı.

Şu ana kadar 4 çekiliş yaptıklarını bildiren Özkaya, "Çekilişleri aylık yapıyoruz. Şu ana kadar 117 aile hayallerine kavuştu. Bunun 90 civarı ev aldı. 3 müşterimiz ihtiyaç finansmanıyla düğün yaptı. Bin 600 lira maaşla çalışıp, kira ödeyip 3 çocuğu olup ev sahibi olan aileler gördük. Onların mutluluğunu görmenin tarifi yok." ifadelerini kullandı.

Finansevim'i diğer oyunculardan ayıran özelliğin, 360 aya kadar vadelendirme imkanı olduğunu belirten Özkaya, "Bu sistemden yararlanmak isteyenlerden ellerinde 'katılım bedeli' olmadığı şikayetlerini aldık. Bu katılım bedelini de 60 aya kadar taksitlendirdik. Örneğin, sizin katılım bedeliniz 10 bin lira... 10 bin liraya 60 ay vadelendirme yaparsak takriben 166 lira ödüyorsunuz. Hem zorlanmamış oluyorsunuz hem de sistemden yararlanmış oluyorsunuz. Almak istediğiniz ev miktarının 360'a bölünmüş halini düşünelim. Bu miktarı ödediğiniz vakit ev sahibi oluyorsunuz." diye konuştu.