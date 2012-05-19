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25 ülkeye milyar dolarlık ihracat

Türkiye, 2001 yılında milyon dolarlar düzeyinde ihracat yaptığı 25 ülkeyi ''milyar dolarlar'' ligine taşıdı

25 ülkeye milyar dolarlık ihracat

Türkiye, 2001 yılında milyon dolarlar düzeyinde ihracat yaptığı 25 ülkeyi ''milyar dolarlar'' ligine taşıdı

19 Mayıs 2012 Cumartesi 13:18
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25 ülkeye milyar dolarlık ihracat
ANKARA -  Türkiye, 2001 yılında 31 milyar 344 milyon dolar olan ihracatını 2011 yılında 134 milyar 915 milyon dolara çıkarırken, bu dönemde, 25 ülkeye yapılan ihracat milyon dolarlardan milyar dolar seviyesine yükseldi.

AA muhabirinin Ekonomi Bakanlığı verilerinden yaptığı değerlendirmeye göre, Türkiye'nin son 10 yıl içinde ihracatını en fazla artırdığı ülke Irak oldu. Türkiye'nin bu ülkeye yaptığı ihracat 2001 yılında 1 milyon dolar bile değilken, 2011 yılında 8 milyar 312 milyon dolara yükseldi.
Irak'ı artış miktarı bakımından Rusya takip etti. Rusya'ya yapılan ihracat 2001'de 924 milyon dolarken, 2011'de 5 milyar 69 milyon dolara çıktı.
Birleşik Arap Emirlikleri (B.A.E.) ise miktar bazında ihracat artışında üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu ülkeye yapılan ihracat 10 yıl içinde 380 milyon dolardan 3 milyar 327 milyon dolara yükseldi.
Danimarka, Güney Afrika, Katar, Kazakistan ve Libya'ya yapılan ihracat, yıllar içinde milyar dolara çıksa da çeşitli sebeplerle 2011'de yeniden milyon dolarlar seviyesine geriledi.

AA

Son Güncelleme: 19.05.2012 05:19
Anahtar Kelimeler:
Ihracat
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