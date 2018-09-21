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2018’in Ürün Şampiyonları Açıklandı

Ürün şampiyonları, ServiceValue GmbH ve DIE WELT iş birliğinde Almanya’da gerçekleştirilen bir araştırma ile belli oldu. Hayatın içinde en çok yer alan ürünlerin, kalitelerine göre değerlendirildiği araştırma sonucunda dikiş makinesinin mucidi SINGER, 2 bin 246 marka içinden 27’inci, en son teknolojiyi dikiş makinelerine yansıtan marka PFAFF ise 52. sıradan listeye girerek altın sıralamanın içinde yer aldı.

2018’in Ürün Şampiyonları Açıklandı

Ürün şampiyonları, ServiceValue GmbH ve DIE WELT iş birliğinde Almanya’da gerçekleştirilen bir araştırma ile belli oldu. Hayatın içinde en çok yer alan ürünlerin, kalitelerine göre değerlendirildiği araştırma sonucunda dikiş makinesinin mucidi SINGER, 2 bin 246 marka içinden 27’inci, en son teknolojiyi dikiş makinelerine yansıtan marka PFAFF ise 52. sıradan listeye girerek altın sıralamanın içinde yer aldı.

21 Eylül 2018 Cuma 11:51
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2018’in Ürün Şampiyonları Açıklandı

Almanya’nın ürün ve marka bazında en saygın araştırmaları arasında yer alan “Ürün Şampiyonları” sıralaması sonuçlandı. ServiceValue GmbH ve DIE WELT, müşterilerine ilham veren markaları araştırarak ürün kalitesi, marka kimliği ve fiyatlandırma açısından şampiyon olan markaları seçti. Gerçekleştirilen ankete 179 sektörden 2 bin 246 şirket dahil edilirken 800 binden fazla insan oy kullandı. Dereceye girenler ise "Ürün Fayda Tablosu" (PBS) temelinde incelendi. Değerlendirmeler sonucunda listede 1’den 200’e kadar olan markalar altın sıralamada kabul edildi. 200’den 400’e kadar olanlar gümüş sıralamaya, listede 400’den 600’üncü sıraya kadar yer bulanlar ise bronz sıralamaya dahil edildi. Bu sonuçlara göre dikiş makinesi dendiğinde akla ilk gelen marka olan SINGER, tüm markalar içine 27. sırada, dikiş makineleri kategorisinde ise 1. sırada yer alarak hem altın sıralamaya girdi hem de rakiplerine büyük bir fark attı. PFAFF markası ise genel sıralamada 52. basamakta, dikiş makineleri kategorisinde de 2. sırada yer alarak altın sıralamaya girdi ve SINGER’i takip etti.

Almanya’da “Ürün Şampiyonları” listesinde yer almaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren SINGER Türkiye Genel Müdürü Sinem Kınran Parlak yaptığı açıklamada “Dikiş alanındaki en köklü markalardan biri olarak, müşterilerimize en iyi ürün ve hizmet deneyimini sunmak için sürekli çalışıyoruz. Biz çağı yakalamakla yetinmiyoruz, onun ötesine geçmenin de yollarını arıyoruz. Bu yolda elde ettiğimiz her başarı da doğru yolda ilerlediğimizin kanıtı oluyor.” dedi.   

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Son Güncelleme: 21.09.2018 12:28
Anahtar Kelimeler:
SINGER2018’in Ürün Şampiyonları Açıklandı
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