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2018 yılı Türk turizminin altın yılı olacak

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman, 2018 yılının Türk turizminin "altın yılı" olacağını belirterek, "Rekorların kırıldığı sene olacak. Tüm zamanların rekorlarını kıracağız bu sene." dedi.

2018 yılı Türk turizminin altın yılı olacak

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yayman, 2018 yılının Türk turizminin "altın yılı" olacağını belirterek, "Rekorların kırıldığı sene olacak. Tüm zamanların rekorlarını kıracağız bu sene." dedi.

05 Nisan 2018 Perşembe 11:51
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2018 yılı Türk turizminin altın yılı olacak

SARAYBOSNA - 4. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Kültür Bakanları Konseyi Bakanlar Konferansı'na katılmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2018 yılındaki turizm beklentilerini, Türkiye-Bosna Hersek arasındaki kültür, sanat ve turizm iş birliğini değerlendirdi.

Yayman, Türkiye ile Bosna Hersek arasında çok köklü ve tarihsel ilişkiler olduğunu kaydederek, coğrafi olarak uzak olsalar da iki ülke halkları arasında kalplerin ve duyguların birbirine çok yakın olduğunu, iki ülke arasında tarihdaşlık ve kaderdaşlık bulunduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki en kalıcı ilişkinin tarihi, kültürel ve sanatsal ilişkiler olduğunu ifade eden Yayman, "Çünkü bizim işimiz yol yapmak, köprü yapmak değil. Bizim işimiz kalpler arasında, insanlar arasında köprüler kurmak. Kültür, sanat, dostluk ve barış köprüleri kurmak. Bunun için buradayız." dedi.

Yayman, Bosna Hersek'in büyük bir turizm, ticaret ve tarım potansiyeline sahip olduğunun altını çizerek, Bakanlık olarak iki ülke arasındaki turizmin daha fazla geliştirilmesini, Bosna Hersek'ten daha fazla insanın Türkiye'ye, Türkiye'den de daha fazla insanın Bosna Hersek'e gelmesini istediklerini kaydetti.

"Tüm zamanların rekorlarını kıracağız"

2016 yılında hain Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle beraber Türkiye turizminde problemler yaşandığını aktaran Yayman, ancak Türkiye'nin geçen sene ayağa kalktığını, 2018 yılının ise "koşma yılı" olacağını söyledi.

Yayman, şu an rezervasyonların 2014 yılı rakamlarının üstünde olunduğuna dikkati çekerek, "Bu demektir ki, bu sene inşallah 2014 rakamlarının üstünde bir rakam olacak. Ben diyorum ki, 2018 yılı Türk turizminin altın yılı olacak. Rekorların kırıldığı sene olacak. Bu sene tüm zamanların rekorlarını kıracağız." dedi.

Türkiye'nin, dünyanın en büyük turizm ülkesi olduğunu ve en çok turist ağırlayan 6. ülke konumunda bulunduğunu kaydeden Yayman, dünyanın en büyük açık hava müzesi olan Türkiye'nin eşsiz bir tabiatı ve tarihi olduğunu ifade etti.

Yayman, Türkiye'nin Frigler, Lidyalılar, Hititler, Romalılar, Selçuklular, Persler ve Osmanlıların yaşadığı bir ülke olduğunu anımsatarak, "Turizmde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüze koyduğu bir hedef var. Cumhuriyetimizin 100. yılında 50 milyon turist, 50 milyar dolar gelir bekliyoruz." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
2018 YılıTürkiyeTurizm Yılı
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