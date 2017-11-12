2018 yılı bütçesinin komisyon görüşmeleri 'sakin' geçiyor

ANKARA - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden 2018 yılı bütçesinde iki haftalık çalışma geride bırakırken, ılımlı geçen görüşmelerin kalan iki haftalık süreçte de hakim olması bekleniyor.

Yaklaşık 800 milyar lirayı bulan bütçe büyüklüğünün görüşmelerine, 24 Ekim Salı günü, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın 2018 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunumunu yapmasıyla başladı.

30 Ekim Pazartesi günü Bütçe ve Kesinhesap Kanunu tasarılarının Geneli ve Sayıştay tezkerelerinin görüşüldüğü bütçe maratonunda, sırasıyla TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların bütçe, kesinhesap ve sayıştay raporları üzerinde tartışıldı. İki haftalık süreçte 22 birleşim gerçekleştirilirken görüşmelerde 115 saatlik çalışma da geride kalmış oldu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanvekili Mehmet Şükrü Erdinç, çalışmalarla ilgili AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, iki haftalık çalışmayı geride bıraktıklarını ifade etti.

Başta Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Başkanlığı olmak üzere hem genel bütçe hem de özel bütçeye tabi tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bütçelerinin görüşmelerine devam edildiğine değinen Erdinç, "Görüşmeler, geçtiğimiz yıllara nazaran hem daha sakin hem de daha verimli çalışmalarla ilerliyor. Komisyon görüşmelerini 23 Kasım'da Maliye Bakanlığının bütçesinin görüşmeleriyle tamamlamayı tahmin ediyoruz." dedi.

"Kişi başına milli geliri 11 bin doların üstüne taşıma hedefimiz var"

Komisyon çalışmalarının önümüzdeki hafta 7 bakanlığın bütçe görüşmeleri ile devam edeceğini kaydeden Erdinç, çalışma takviminin geçen yıla nazaran biraz daha geniş zamana yayıldığını belirti.

Geçtiğimiz yıl hemen her gün iki bakanlığın bütçesinin görüşüldüğünü, bu yıl ise haftada iki gün iki bakanlığın bütçesinin görüşüldüğünü anımsatan Erdinç, şöyle devam etti:

"Geçmiş yıllarda ortalama 15-16 saat süren günlük çalışma temposu bu yıl bazı günlerde aynı süre devam ediyor, bazı günlerde ise 7-8 saat sürüyor. Türkiye büyüyen ekonomisiyle birlikte önemli bir bütçe çalışması yapıyor. Yaklaşık 800 milyar liraya dayanan bir bütçe büyüklüğüne sahibiz. Bütçe büyüklüğüyle birlikte ekonomik büyüme de ciddi şekilde artıyor. İçinde bulunduğumuz ay itibariyle büyüme rakamları yüzde 5,5 seviyesinde. Yıl sonunda bu rakamın biraz daha büyüyeceği düşüncesine sahibiz. Gayri Safi Yurtiçi Hasılamız büyüyor, bununla birlikte kişi başına düşen milli gelirimiz daha da ileri taşınıyor. İnşallah önümüzdeki yıl kişi başına düşen gelir seviyesini 11 bin doların üstüne taşıma hedefimiz var. Büyümeyi ise yine 5,5'lerin üzerinde yapma, o büyüklükte tutma hedefimiz var."

"Bu en sakin bütçe görüşmesi"

Erdinç, 2011 yılından bu yana bütçe görüşmelerinde komisyon üyesi olarak yer aldığını, son bir yıldır da başkanvekili olarak görev yaptığını söyledi.

Önceki yıllarda oldukça hareketli geçen komisyon görüşmelerine şahit olduğuna işaret eden Erdinç, "O dönemde şu an aramızda olmayan bazı milletvekili arkadalarımızın da bulunduğu tartışmalı görüşmelere şahit oldum. Görüşmeler esnasında protestolar olurdu ama birbirimizi kırmazdık. Bazen gerildiğimiz durumlar oldu ama çok fazla sıkıntı yaşanmadı. Bu dönem çok daha sakin geçiyor. Ben geçici bütçelerle birlikte 8. bütçe görüşmesinde görev aldım. Bu yılki, en sakin bütçe görüşmesi. Bu durumu, görüşmelerin karşılıklı anlayış içerisinde götürülmesine bağlıyorum." ifadesini kullandı.

Erdinç, 2018 yılı bütçesinin Genel Kurul görüşmelerinin ise Aralık ayının ikinci haftasında başlanacağını kaydetti.