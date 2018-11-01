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'2018'de 1 milyon insanın istihdamına aracılık ettik'

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "2017 yılında 1 milyon 57 bin 249 insanın, 2018 yılında ise bugün 1 Kasım ve 1 milyon insanın istihdamına İŞKUR olarak aracılık ettik." dedi.

'2018'de 1 milyon insanın istihdamına aracılık ettik'

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "2017 yılında 1 milyon 57 bin 249 insanın, 2018 yılında ise bugün 1 Kasım ve 1 milyon insanın istihdamına İŞKUR olarak aracılık ettik." dedi.

01 Kasım 2018 Perşembe 14:58
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'2018'de 1 milyon insanın istihdamına aracılık ettik'

BURSA

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "2017 yılında 1 milyon 57 bin 249 insanın, 2018 yılında ise bugün 1 Kasım ve 1 milyon insanın istihdamına İŞKUR olarak aracılık ettik." dedi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Bursa İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi (BKK) iş birliğiyle bu yıl 5'incisi düzenlenen "Bursa İnsan Kaynakları ve İstihdam Buluşması" başladı.

Uzunkaya, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programda yaptığı konuşmada, Türkiye olarak tüm zorluklara rağmen işverenler, kamu kurum ve kuruluşları ve diğer paydaşlarla tarih yazdıklarını ve yazmaya devam edeceklerini söyledi.

15 Temmuz ihanet girişiminin ardından ilan edilen Milli İstihdam Seferberliği ve "Artı 1,5 milyon istihdam" hedefini anımsatan Uzunkaya, şöyle devam etti:

"1,5 milyon istihdama bir kısım çevreler ve dış güçler inanamadılar çünkü inanılması güç bir rakamdan söz ediyoruz. Bir yılda 1,5 milyon istihdam gerçekten büyük bir rakam. 2007-2017 yıllarında OECD verilerine göre iş gücü piyasası 246,5 milyon olan Avrupa'da 28 ülke 7 milyon 190 bin istihdam gerçekleştirdi. Yine iş gücü piyasası 160 milyon olan ABD 7 milyon 291 bin istihdam gerçekleştirdi. 'Avrupa Birliği'ne alalım mı almayalım mı?' diye tartışadursunlar, Türkiye 1,5 milyon istihdam gerçekleştirdi. İşte Türkiye'nin farkı. İşte bu farkı 2017 yılında ortaya koyduk ve geçen yıl 1,5 milyon istihdam gerçekleştirdik."

"Türkiye yoluna devam ediyor"

İŞKUR'un 2002 yılında sadece 24 bin kişinin istihdamına aracılık ettiğine dikkati çeken Uzunkaya, şunları kaydetti:

"2017 yılında 1 milyon 57 bin 249 insanın, 2018 yılında ise bugün 1 Kasım ve 1 milyon insanın istihdamına İŞKUR olarak aracılık ettik. Ülkemize milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bursa'da ne kadar istihdam gerçekleştirdik? 46 bin. Yani Türkiye'nin 2002'de bir yılda gerçekleştirdiğinin 2 katını biz Bursa'da 10 ayda bu yıl gerçekleştirdik. Bursa'nın bu yılki sadece ve sadece kadın istihdam hedefi, Türkiye'nin 2002 yılında gerçekleştirdiği istihdama denk, 24 bin. Yani Türkiye hiçbir ihanete, hiçbir kalkışmaya, moral ve motivasyonumuzu bozmaya yönelik girişime prim vermeden yoluna devam ediyor."

Uzunkaya, istihdam teşviklerine değinerek, "Bazı çevreler işverenlere yönelik bu atılım, yatırım ve teşvikleri adeta 'işçinin haklarının gasp edildiği' anlamında yorumlamakta ısrar etseler de işverenlerimiz güçlü olmadıkça, yeni başarılar gerçekleştirmedikçe hedeflerimize varmamızın mümkün olmadığını biliyoruz. Bu anlamda işverenlerimize sonuna kadar müteşekkiriz ve birlikteliğimiz devam edecek." dedi.

"Herkeste devlete girme arzusu var"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş da nitelikli insan gücünün önemine dikkati çekti.

Aktaş, şöyle konuştu:

"Bursa'da özellikle son 1 yıldır iş adamlarından şunu duymaktan yoruldum; 'Başkanım, istediğimiz gibi adam bulamıyoruz. Çalıştıracağımız şu şu niteliklerde adam lazım.' Herkeste bir devlete girme arzusu, üniversite mezunundan ilkokul mezununa, zanaatkarından farklı meslek gruplarında olanlara kadar herkeste bu mantık var. Biz eğer bugün 500 milyar dolar ihracat hedefindeysek, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini konuşuyorsak, Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devletin tüm kurum ve kuruluşlarının bu gayreti ortada varsa kimse kusura bakmasın bunlar hep beraber gerçekleşecek. Herkesin doktor, öğretmen olduğu, belediye ve valilikte çalıştığı bir ülke dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu gerçeği kavramalıyız."

AA

Anahtar Kelimeler:
İşkurIstihdam
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