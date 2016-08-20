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'2017 yılı ihracat için büyük bir atılım olacak'

TİM Başkan Vekili Kocasert, "Eskisinden daha güçlü bir şekilde yolumuza devam ettiğimizi yabancılara anlatmak mecburiyetindeyiz." dedi.

'2017 yılı ihracat için büyük bir atılım olacak'

TİM Başkan Vekili Kocasert, "Eskisinden daha güçlü bir şekilde yolumuza devam ettiğimizi yabancılara anlatmak mecburiyetindeyiz." dedi.

20 Ağustos 2016 Cumartesi 12:58
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'2017 yılı ihracat için büyük bir atılım olacak'
DENİZLİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Süleyman Kocasert, 15 Temmuz darbe girişiminin Türk ihracatını 2016 takvim yılı içerisinde önemli ölçüde olumsuz etkilemeyeceği ve ihracatın 150 milyar dolarlar civarında, geçen yıla çok yakın bir seviyede gerçekleşeceğini düşündüklerini söyledi.

Kocasert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kanlı darbe girişimine karşı Türk milletinin tarihi bir destan yazdığını, canı pahasına milli iradeye sahip çıktığını belirtti.

Bir anlamda dosta güven, düşmana korku salındığını ifade eden Kocasert, bu noktada, iş dünyasına da önemli görevler düştüğünü belirterek "Daha çok çalışacağız, daha çok ihracat yapacağız. Özellikle ihracatçıların çok daha hassas bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler, dünyanın her yerinden farklı insanlarla muhatabız. 15 Temmuz sonrası ülkemizde hayatın normale döndüğünü, hatta eskisinden daha güçlü bir şekilde yolumuza devam ettiğimizi yabancılara anlatmak mecburiyetindeyiz. Ülkemiz hakkında oluşan olumsuz algıyı bir an önce yıkmamız gerekiyor." dedi.

TİM olarak Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda özel bir eylem planı hazırladıklarını, 30'a yakın ülkeyi bir ay içinde ziyaret edeceklerini dile getiren Kocasert, bu programlarda Türkiye'de yaşamış, önemli görevlerde bulunmuş, önemli projelerin altına imza atmış dünya çapında tanınan kişi, kurum ve kuruluşların Türkiye'yi anlatacağını ifade etti.

Kocasert, yeni teşvik paketinin ayrıntıların belli olmaya başladığını, teşviklerin heyecan verici olduğunu, kendilerini motive ettiğini kaydederek 2017 yılında üretim ve ihracat açısından atağa geçeceklerine inandığını da kaydeti.

Temmuz ayının Ramazan Bayramı tatili nedeniyle ihracat açısından yüzde 20 düşüşle geçildiğini, ağustos ayında toparlanma olsa da eylül ayında Kurban Bayramı tatili nedeniyle yine duraksama olabileceğini işaret eden Kocasert, "Bayram tatili sonrası ihracatın tekrar yukarıya doğru ivmeleneceğini düşünüyoruz. Çünkü işgünü konusunda ciddi bir kaybımız olacak. Ama bizim öngörümüz, 15 Temmuz darbe girişiminin Türk ihracatını 2016 takvim yılı içerisinde önemli ölçüde olumsuz etkilemeyeceği ve ihracatımızın büyük oranda 150 milyar dolarlar civarında, geçen yıla çok yakın bir oranda gerçekleşeceğini düşünüyoruz, planlıyoruz. Ama asıl hedefimiz ve gayretimiz gelecek yıl için. 2017 yılı ihracat için büyük bir atılım olacak."

AA

Son Güncelleme: 20.08.2016 12:58
Anahtar Kelimeler:
IhracatAtılım - Önce Vatan Gazetesi
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