Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

(

TSPB

) Başkanı

İlhami Koç

, 2017 yılı için iyimser olmaları gerektiğini düşündüğünü, karamsar olmayı istemeleri halinde 2016'dan bu yıla devreden çok sayıda gerekçe bulabileceklerini bildirdi.

İlhami Koç, Sermaye Piyasasında Gündem dergisinin yeni sayısında, 2017 ile ilgili öngörülerini paylaştı.

Bu yıl için iyimser olmaları gerektiğini düşündüğünü ifade eden Koç, şunları kaydetti:

"Karamsar olmak istersek, 2016’dan 2017’ye devreden çok sayıda gerekçe de bulabiliriz. Ancak karamsarlar hayatta sadece geçici başarılar elde ederler. İstikrarlı başarılar ise hep iyimser taraftan gelmiştir. İyimser olmamıza neden olacak gelişmeler de yok değil. İstanbul Finans Merkezi projesinin tekrar canlanması, bireysel emeklilikte otomatik katılımın yürürlüğe girmesi, Türkiye Varlık Fonu’nun hızla hayata geçirilmesi, sermaye piyasasındaki birtakım vergi sorunlarının çözülmesi, yatırım ortamını iyileştirilmesi ve teşvik edilmesine yönelik düzenlemeler yapılması bu adımların sadece bazıları... Biz de bu konulardaki görüş ve önerilerimizi ilgili taraflarla paylaşıyoruz.”

Koç, son yıllarda sektörde en çok tartışılan konulardan biri olan faizsiz finans piyasalarının önemini vurgulayarak, "Bir finans merkezi olabilmek için gerekli olan temel koşulların yanı sıra faizsiz finansal ürünlere ilgi duyan yatırımcılara olan yakınlığımız bize bu konuda avantajlar sunuyor." ifadesini kullandı.

İhraç edilen ürünün İslami esaslara uygun olup olmadığına karar verecek bir kurula ihtiyaç bulunduğunu ifade eden Koç, merkezi İstanbul’da olacak bir Uluslararası Faizsiz Finans Danışma Kurulu’nu hayata geçirebilmek için bir an önce inisiyatif alınması gerektiğini belirtti.

AA