2016 yılı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, 2016'da bir önceki yıla göre 0,6 puan artarak yüzde 10,9 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yıla göre 273 bin kişi artarak 3 milyon 330 bin kişi olarak gerçekleşti.