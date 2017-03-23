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2016 yılı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, 2016'da bir önceki yıla göre 0,6 puan artarak yüzde 10,9 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yıla göre 273 bin kişi artarak 3 milyon 330 bin kişi olarak gerçekleşti.

2016 yılı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye'de işsizlik oranı, 2016'da bir önceki yıla göre 0,6 puan artarak yüzde 10,9 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yıla göre 273 bin kişi artarak 3 milyon 330 bin kişi olarak gerçekleşti.

23 Mart 2017 Perşembe 10:20
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2016 yılı işsizlik rakamları açıklandı

ANKARA

Türkiye'de işsizlik oranı, 2016'da bir önceki yıla göre 0,6 puan artarak yüzde 10,9 oldu. İşsiz sayısı bir önceki yıla göre 273 bin kişi artarak 3 milyon 330 bin kişi olarak gerçekleşti.

AA

Son Güncelleme: 23.03.2017 10:26
Anahtar Kelimeler:
Rakamlarıİşsizlik
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