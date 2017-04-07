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2016 Yılı İhracat Şampiyonları Belli Oldu

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) 2016 yılı İhracat Başarı Ödülleri, 14 Nisan tarihinde sahiplerini bulacak.

2016 Yılı İhracat Şampiyonları Belli Oldu

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) 2016 yılı İhracat Başarı Ödülleri, 14 Nisan tarihinde sahiplerini bulacak.

07 Nisan 2017 Cuma 14:21
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2016 Yılı İhracat Şampiyonları Belli Oldu

Elektrik Elektronik ve Hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ihracat şampiyonlarının ödüllendirileceği 2016 TET İhracat Başarı Ödül Töreni, 14 Nisan Cuma günü Ortaköy Four Seasons Hotel’de gerçekleştirilecek. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, TET Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve sektör temsilcilerinin katılacağı törende Türkiye geneli Elektrik Elektronik, Hizmet sektörü, Edebi Eser ve Televizyon Dizileri alanlarında en çok ihracatı gerçekleştiren firmalar ödüllendirilecek.

Elektrik - Elektronik sektörünün ihracat lideri Vestel

2016 yılında 10,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşen Elektrik Elektronik Sektörü ihracatı Türkiye ihracatının yüzde 7’sini oluşturuyor. Türkiye’de Elektrik Elektronik Sektörü’nde 2016 yılında en çok ihracat yapan firmalar sırasıyla Vestel, Arçelik ve B/S/H Ev Aletleri oldu. Ödül gecesinde sektörün alt ürün gruplarından olan Beyaz Eşya, Elektronik, Elektrik Üretim ve Dağıtım Ekipmanları, Kablo sektörlerinde de en çok ihracat gerçekleştiren firmalara ödülleri takdim edilecek.

İhracat şampiyonu diziler

TET bünyesinde bulunan hizmet sektörünün önemli ihracat kalemlerinden dizi, sinema ve kitap gibi kültürel hizmetler bu yıl üçüncü kez ödüllendiriliyor. Özellikle Latin Amerika ve Ortadoğu ülkelerine ihraç edilen Türk dizi ve sinema filmlerinin yapımcıları, dağıtımcıları, oyuncuları, yayın kanalı ve en çok ihraç edilen edebi eser yazarı ödüllerin sahibi olacak.

Yurtdışında eseri en çok yayımlanan Yazar Ahmet Hamdi Tanpınar

2016 yılında en çok kitabı ihraç edilen yazar merhum Ahmet Hamdi Tanpınar oldu. Tanpınar’ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Huzur ve Beş Şehir gibi kitapları ile bugüne kadar 12 dile çevrilip tüm dünyada okurlara ulaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik Elektronik Ve Hizmet İhracatçıları BirliğiVestelİhracat Şampiyonu
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