Türkiye

'de bu yıl, yatırım bütçesinin büyüklüğü ve teknolojisi dolayısıyla merakla beklenen dev projeler hizmete alındı.

Dünyanın en genişi olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, deniz altından karayoluyla iki yakayı birleştiren Avrasya Tüneli, İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate indiren Gebze-İzmir Otoyolu Projesi kapsamında inşa edilen Osman Gazi Köprüsü hizmete alınırken, Ilgaz Dağı'nı dize getiren Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli de bugün hizmete açılıyor.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, hizmete sunulan ulaşım projelerin önemli bir kısmı dünyanın en büyükleri arasında yer alıyor.

Osmangazi Köprüsü

Birçok "ilk"leri bünyesinde barındıran Osmangazi Köprüsü'nün hizmete alınması, sadece Türkiye’de değil, dünyada merakla beklendi. 252 metre kule yüksekliği, 35,93 metre tabliye genişliğine sahip köprü, bin 550 metre orta açıklığı ve toplam 2 bin 682 metre uzunluğuyla dünyanın 4'üncü en büyüğü oldu. Zaman ve yakıt tasarrufu sağlaması bakımından örnek gösterilen köprü, 30 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. Köprü, Körfez çevresinde 2 saate yakın süren yolu 4 dakikaya düşürdü.



Boğaz'ın yeni incisi

İstanbul Boğazı'nın üçüncü incisi Yavuz Sultan Selim Köprüsü de birçok özelliğiyle dünya mühendislik tarihi için önemli bir yere sahip. 59 metre genişliği ile dünyanın en geniş asma köprüsü konumunda bulunan köprünün, bin 408 metre ana açıklığı ve yan açıklıklarıyla toplam boyu 2 bin 164 metreye ulaşıyor. Bu yönüyle üzerinde raylı sistem bulunan dünyanın en uzun asma köprüsü Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 26 Ağustos’ta hizmete alındı.



Deniz altında ikinci gerdanlık Avrasya

Avrasya Tüp Geçişi, denizin 106 metre altında inşa edildi. Dünyada, denizin en derininde yapılan ilk projenin uzunluğu 14,6 kilometre ve bunun 3,4 kilometrelik kesimi denizin altından tünelle geçiliyor. Marmaray’ın kardeşi olarak görülen Avrasya Tüp Geçişi, 20 Aralık'ta hizmete girdi.



Keşif ve gözlem uydusu GÖKTÜRK-1

TSK'nın hedef istihbaratına yönelik uydu görüntüsü ihtiyacını karşılayacak Göktürk-1 Uydusu'nun montaj ve entegrasyon faaliyetleri, proje yüklenicisi Telespazio (İtalya)-Thales Alenia Space (Fransa) tarafından Fransa'nın Cannes şehrindeki tesislerde gerçekleştirildi.



TUSAŞ Akıncı yerleşkesinde yer alan, Türkiye’nin ilk Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test (USET) Merkezinde çevresel testleri yapılan uydu, yörüngesine fırlatılmak üzere Fransız Guyanası’nda bulunan Koruou Fırlatma Merkezine gönderildi. Uydu, 5 Aralık'ta Türkiye saatiyle 16.51'de uzaya fırlatıldı.

Yaklaşık 90 dakikada dünya çevresinde bir tur atan uydunun, yılda 60 binden fazla görüntü çekmesi öngörülüyor.

Ulaştırma alanında dev projelerin hizmete alındığı Türkiye'de, mobil iletişimde de yeni bir teknoloji geçildi. Mobil haberleşmede 3G'ye göre 10 kat daha hızlı olan 4,5G teknolojisi 1 Nisan itibarıyla kullanılmaya başladı.

AA