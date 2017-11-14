Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
109641
ALTIN
158.806
DOLAR
3.8729
STERLİN
5.0754
EURO
4.5486
Emre Yücelen'le Hepimizin Bir Gökyüzü Var 
Emre Yücelen'le Hepimizin Bir Gökyüzü...
'kasımpatı'
'kasımpatı'
Nadal sezonu kapattı
Nadal sezonu kapattı
Tarım ÜFE ekimde arttı
Tarım ÜFE ekimde arttı
Sanayi ciro endeksi arttı
Sanayi ciro endeksi arttı

"2016'da şirketlere 350 milyar liralık ihraç izni verildi"

SPK Başkanı Ertaş, SPK tarafından 2016'da şirketlere yaklaşık 350 milyar liralık ihraç izni verildiğini, bu yıl sonu itibarıyla bu tutarın yüzde 50 artışla 500 milyar lirayı geçeceğini bildirdi.

"2016'da şirketlere 350 milyar liralık ihraç izni verildi"

SPK Başkanı Ertaş, SPK tarafından 2016'da şirketlere yaklaşık 350 milyar liralık ihraç izni verildiğini, bu yıl sonu itibarıyla bu tutarın yüzde 50 artışla 500 milyar lirayı geçeceğini bildirdi.

14 Kasım 2017 Salı 16:05
0 Okunma
"2016'da şirketlere 350 milyar liralık ihraç izni verildi"

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, son 10 yıla damgasını vuran küresel krize ilaveten, jeopolitik belirsizliklerin hem küresel hem de yerel ölçekte gündemdeki yerini almaya devam ettiğini belirterek, küresel ekonominin güçlü büyüme seviyesine hala ulaşamadığını söyledi. 

Türkiye'nin, mevcut performansıyla 2017 dünya büyüme liginde Çin ve Hindistan ile birlikte ilk üç sırada yer alacağını tahmin ettiklerini bildiren Ertaş, 2018-2020 dönemi için hazırlanan Orta Vadeli Program'da da yüzde 5,5'lik büyüme hedeflendiğini kaydetti.

IMF, Dünya Bankası, OECD ve diğer uluslararası kuruluşların son dönemde yaptıkları açıklamalarda Türkiye'nin 2017 ve sonrası için büyüme oranlarını yukarı yönlü revize ettiğini hatırlatan Ertaş, bu açıklamaların Türkiye'nin hedefine emin adımlarla ilerlendiğinin açık sinyali olduğunu vurguladı.

OVP'ye değinen Ertaş, yapılan ve yapımı süren havaalanları, köprüler, hızlı trenler, otoyollar, toplu konut projeleri, enerji ve diğer altyapı yatırımları ile Türkiye'nin çehresinin değiştiğini ifade etti.

"BIST endeksi yüzde 35'in üzerinde artışla en çok kazandıran borsalar arasında"

Vahdettin Ertaş, mega projeler ve şirketlerinin performansı için finansman kaynağının son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Finansman kaynaklarına erişimi kolaylaştırabildiğimiz, çeşitlendirebildiğimiz ölçüde hem proje maliyetleri aşağıya çekilecek hem de planlanan tarihlerde yatırımların tamamlanması kolaylaşacaktır." dedi.

Ertaş, özel sektörle birlikte tamamlanacak bu yatırımların makul bir finansman maliyeti ile sağlanması için sermaye piyasalarının güçlenmesi, ürün çeşitliliğinin sağlanması, piyasanın büyümesi ve derinleşmesinin son derece önemli olduğunu kaydetti.

Kısa bir süre öncesine kadar Türkiye'de hisse senedi ve banka kredileri dışında büyük altyapı yatırımlarının finansmanında kullanılacak finansman kaynakları olmadığını belirten Ertaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün tahvil, sukuk, gayrimenkul yatırım fonu ve ortaklıkları, gayrimenkul sertifikaları, altyapı gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi çok sayıda alternatif finansman modeline ilişkin hukuki düzenlemeler kurulumuz tarafından tamamlanmış, uygulanmasına başlanmıştır. Kurulumuz tarafından 2016'da şirketlerimize yaklaşık 350 milyar liralık ihraç izni verilmiştir. 2017 sonu itibarıyla bu tutar yüzde 50 artışla 500 milyar lirayı geçecektir."

Tahvil, bono, hisse senedi ve diğer araçlar yoluyla sermaye piyasalarına küresel sermaye girişinin artarak devam ettiğini bildiren Ertaş, "Bu girişlerin bir göstergesi olarak BIST endeksi, yılbaşından beri yüzde 35'in üzerinde bir artışla dünyanın en çok kazandıran borsaları arasında yerini aldı." dedi.

"14,5 milyon vatandaşımız, sermaye piyasalarımızın yatırımcısıdır"

SPK Başkanı Ertaş, aracılık sektörü, portföy yönetimi, borsa endeksinde yüzde 50'ler civarında büyüme yaşandığını, bunun istikrarın göstergesi olduğunu belirterek, bunun gelecek dönemlere taşınmasının ve yüzde 50'lere ulaşan büyümenin ülke ekonomisine aynı oranda katkı sağlamasının önemli olduğunu, gelecek dönemde bu konularda çalışacaklarını söyledi.

Ertaş, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla bu rakam yatırımcı sayısına da fazlasıyla yansımış gözüküyor. 7 milyon gönüllü BES, yaklaşık 3,5 milyon otomatik BES, 3,2 milyon yatırım fonlarında, hisse senedi, tahvil, bono, türev araçlarındaki 1 milyon civarını da koyduğumuzda toplam rakam 14,5 milyon... Şu anda 14,5 milyon vatandaşımız, doğrudan veya dolaylı olarak sermaye piyasalarımızın yatırımcısıdır."

AA

Anahtar Kelimeler:
Sermaye Piyasası KuruluVahdettin Ertaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ege'den 13 milyar 79 milyon dolarlık ihracat
Ege'den 13 milyar 79 milyon dolarlık ihracat
CRYPTTECH 2. Kamu Bilişim Zirvesi'nde
CRYPTTECH 2. Kamu Bilişim Zirvesi'nde
Saray Bisküvi İnovaLİG Finali'ne Kalan 10 Şirketten Biri Oldu
Saray Bisküvi İnovaLİG Finali'ne Kalan 10 Şirketten Biri Oldu
'Akkuyu NGS'yi yetiştirmenin yolu güven temelli iş birliği'
'Akkuyu NGS'yi yetiştirmenin yolu güven temelli iş birliği'
'kasımpatı'
'kasımpatı'
Tarım ÜFE ekimde arttı
Tarım ÜFE ekimde arttı
Sanayi ciro endeksi arttı
Sanayi ciro endeksi arttı
Borsa güne yatay başladı
Borsa güne yatay başladı
Bakanlık 'ucuz et' konusunda tarafları bir araya getirecek
Bakanlık 'ucuz et' konusunda tarafları bir araya getirecek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ