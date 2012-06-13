20 dolarlık kömür 2 bin dolar ediyor

ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye Kömür İşletmeleri'nin (TKİ), Gazi Teknopark'ta yürüttüğü Ar-Ge faaliyetlerini yerinde inceleyerek, projelerle ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

TKİ'nin Gazi Üniversitesi Teknopark ile yürüttüğü düşük kalorili kömürden metan gazı ve hümik asit üretimine ilişkin projeyi anlatan Yıldız, termik karıncalarından elde edilen mikroorganizmalar kullanılarak düşük kalorili kömürden hümik asit ve metan gazı üretildiğini belirtti. Yıldız, söz konusu bakterilerin 1 ton kömürü 42 günde yediğini ve 60 metreküp metan gazı elde edildiğini belirtti. Yıldız, Türkiye Kömür İşletmeleri ile Gazi Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, 20 dolarlık kömürden yaklaşık 2 bin dolarlık bir katma değer oluşturduklarını söyledi.

Yıldız, "Eğer Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bir proje yürütüyorsa çevreye duyarlı, çevreye hassas bir şekilde yürütüyor. HES projeleri de, kömür projeleri de böyle olacak. Ben açıkça söylüyorum; kömür çevreye kirletiyorsa, biz onu yapmayacağız" dedi.