Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
94282
ALTIN
144.985
DOLAR
3.5610
STERLIN
4.5927
EURO
3.8716
Futbolcular değişimi yakaladı
Futbolcular değişimi yakaladı
Cassini, Satürn ile halkaları arasına ilk dalışını yaptı
Cassini, Satürn ile halkaları arasına...
SMA hastası minik Ömer tedavi için yardım bekliyor
SMA hastası minik Ömer tedavi...
'Türkiye'ye tutkuyla bağlandım'
'Türkiye'ye tutkuyla bağlandım'
'Şenol Güneş yüzde 100 takımda kalacak'
'Şenol Güneş yüzde 100 takımda...

'2 veya 3 senede İsrail gazı Türkiye'de olabilir'

İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanlığı Genel Direktörü Shaul Meridor, "Türkiye'ye boru hattı İsrail için uygun bir ihracat alanı. 2 veya 3 senede İsrail gazı Türkiye'de olabilir." dedi.

'2 veya 3 senede İsrail gazı Türkiye'de olabilir'

İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanlığı Genel Direktörü Shaul Meridor, "Türkiye'ye boru hattı İsrail için uygun bir ihracat alanı. 2 veya 3 senede İsrail gazı Türkiye'de olabilir." dedi.

27 Nisan 2017 Perşembe 15:12
23 Okunma
'2 veya 3 senede İsrail gazı Türkiye'de olabilir'

İSTANBUL

İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanlığı Genel Direktörü Shaul Meridor, "Türkiye'ye boru hattı İsrail için uygun bir ihracat alanı. 2 veya 3 senede İsrail gazı Türkiye'de olabilir."

AA

Anahtar Kelimeler:
Israil GazıTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk dünyası turizmi ortak tur paketleriyle gelişecek
Türk dünyası turizmi ortak tur paketleriyle gelişecek
Türk iş adamlarına 'yatırım' çağrısı
Türk iş adamlarına 'yatırım' çağrısı
'Şehzadeler şehri'nde rezervasyonlar yüz güldürüyor
'Şehzadeler şehri'nde rezervasyonlar yüz güldürüyor
Topçam Barajı 57 milyon kilovatsaat enerji üretti
Topçam Barajı 57 milyon kilovatsaat enerji üretti
Ekonomiye güvende darbe girişiminin izleri siliniyor
Ekonomiye güvende darbe girişiminin izleri siliniyor
Kanal İstanbul Projesinde finans modelini çalışıyoruz
Kanal İstanbul Projesinde finans modelini çalışıyoruz

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ