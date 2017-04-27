'2 veya 3 senede İsrail gazı Türkiye'de olabilir'

İsrail Enerji, Altyapı ve Su Kaynakları Bakanlığı Genel Direktörü Shaul Meridor, "Türkiye'ye boru hattı İsrail için uygun bir ihracat alanı. 2 veya 3 senede İsrail gazı Türkiye'de olabilir." dedi.