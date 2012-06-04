Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, ''Ben AB'nin ilgili konseylerinde konuşurken kasılmaktan boynum 2 santim daha uzuyor. Allah'a şükürler olsun. Niye? Çünkü onlara ekonomi konusunda bizim yaptıklarımız ciddi bir şekilde örnek olarak gösteriliyor'' dedi.

Çağlayan, 2. Ticaret Müşavirleri Konferansı'nın öğleden sonraki oturumunda AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın konuşmasını dinledi.

Konuşmanın ardından AB Türkiye ilişkileri ve Gümrük Birliği anlaşmasına ilişkin görüşlerini paylaşan Çağlayan, vize, TIR'lara uygulanan kota uygulaması gibi konuların Ekonomi Bakanlığını doğrudan ilgilendiren konular olduğunu söyledi.

Gümrük Birliği Antlaşması ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Çağlayan, ''Keşke AB ile Gümrük Birliği anlaşması bizim dönemimizde yapılsaydı. Keşke o tarihlerde biz olsaydık veya keşke bugün yapılabilseydi'' diye konuştu.

Geçmişte Gümrük Birliği anlaşması ile AB'ye tam üyeliğin müjdesini verenlerin neye imza attıklarının farkında olmadıklarını dile getiren Çağlayan, ''Bu anlaşmayı imzalayanların çok ciddi vebali var'' ifadesini kullandı.



-''Türkiye AB için bir akciğer''-



Geçen yıl AB ekonomisinin yüzde 1,5 büyüdüğünü, eğer Türkiye AB üyesi olsaydı bu oranın yüzde 1,8 gerçekleşeceğini hatırlatan Çağlayan, ''Onların bize fazlasıyla ihtiyacı var. Türkiye AB için bir akciğer, bir temiz hava sahasıdır'' dedi.

Türkiye'nin sahip olduğu mali ve bütçe disiplini ile AB'ye ders verecek noktaya geldiğini anlatan Çağlayan, AB'nin kendi koyduğu Maastricht Kriterleri'ni ihlal ettiğini belirtti.

Şu anda AB üyesi 23 ülkenin kamu borçlarının Türkiye'den daha kötü durumda olduğunu kaydeden Çağlayan, Türkiye'nin bütçe açığı konusunda da AB'nin 21 üyesinden daha iyi bir konumda bulunduğunu söyledi.

AB Komisyonu raporuna göre, 10 yıl içinde devredilecek ikinci bir nesil olmadığı için Avrupa'da 1 milyon 600 bin şirketin kapanacağını dile getiren Çağlayan, bu firmaların bir kısmının ortaklık veya satın alma yoluyla Türk firmalara geçeceğine dikkati çekti.



-''Türkiye örnek gösteriliyor''-



Türkiye'nin AB ülkeleri karşısında gerinerek oturabildiğini belirten Çağlayan, ''Ben AB'nin ilgili konseylerinde konuşurken kasılmaktan boynum 2 santim daha uzuyor. Allah'a şükürler olsun. Niye? Çünkü onlara ekonomi konusunda bizim yaptıklarımız ciddi bir şekilde örnek olarak gösteriliyor'' diye konuştu.

Çağlayan, AB ve Yunanistan'ın içinde bulunduğu bugünkü durumunun Türkiye'nin ne kadar doğru yönetildiğini ortaya koyduğu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Çağlayan ve Bağış, ticaret müşavirleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

