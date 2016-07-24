2. el oto piyasası tam gaz

Kur artışının sıfır araç talebini olumsuz etkilemesiyle vatandaşlar ikinci el otomobile yönelirken, pazar yılın ilk 5 ayında yüzde 8,4 büyüdü.



Kurdaki artış nedeniyle sıfır araç fiyatlarında yaşanan artış, ikinci el otomobile ilgiyi artırdı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yılın ilk 5 ayında 1 milyon 810 bin 553 olan otomobil devri sayısı, bu yılın aynı döneminde 1 milyon 962 bin 868'e yükseldi. İkinci el otomobil pazarında, yılın ilk 5 ayında 2015'in aynı dönemine kıyasla yüzde 8,4'lük büyüme kaydedildi.



Geçen yıl ocak-mayıs döneminde 318 bin 346 olan trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı, yaklaşık yüzde 4,8 azalışla bu yılın ilk 5 ayında 303 bin 223'e geriledi.



Sektör temsilcileri, kur etkisinin sıfır araç pazarına negatif yansıdığını, vatandaşların ikinci el araç piyasasına yöneldiğini belirterek, ilk yarıdaki talep artışının 2016'nın geri kalanında da devam etmesini bekliyor.

"Müşteriler araç alımında fiyat aralığını yükseltti"



AA muhabirlerinin sorularını yanıtlayan DOD Perakende Müdürü Erol Gündoğan, ilk yarıda ikinci el otomobil pazarındaki büyüme hızının sıfır araç pazarından daha yüksek olduğunu vurguladı.



Kurdaki yükselişin direkt olarak sıfır otomobil pazarını etkilediğini anlatan Gündoğan, pazardaki kur veya farklı değişkenlere bağlı oluşan yukarı ya da aşağı yönlü fiyat hareketlerinin ikinci el otomobil pazarına yansıdığını söyledi.



Gündoğan, yaz döneminde araç arzının az olmasını da "fiyatları etkileyen bir başka faktör" şeklinde nitelendirerek, şunları kaydetti:



"Bunun dönemsel bir etki olduğunu göz önünde bulundurarak en etkili faktörün yüksek kur olduğunu söylemek mümkün. Yine kura bağlı olmakla beraber ikinci el otomobil piyasasında fiyatların, arz-talep dengesinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve sıfır otomobil markaları kampanyalarının etkisiyle yıl sonunda tüketicinin yararına olacak şekilde de aşağı yönlü bir seyir izleyeceğini öngörüyoruz."



DOD verileri göz önüne alındığında, ocak-haziran dönemi için 2015'te 30-50 bin lira, bu yıl ise 50-80 bin lira aralığındaki araçların tercih edildiğini aktaran Gündoğan, "Bu veriler, teşkilatın stok yapısına bağlı olarak şekillenmekle beraber müşterilerimizin araç alımında fiyat aralığını yükselttiğinin de bir göstergesidir." dedi.



Gündoğan, mevcut sektör verilerini ve ekonomik göstergeleri değerlendirdiklerinde 2016'nın ikinci el pazarı için iyi bir yıl olacağını öngördü.



Yaz aylarında pazarda büyüme hızının yavaşlayacağı tahimininde bulunan Gündoğan, "Son 4 ayda büyümenin hızlanacağını, pazarın yüzde 10'luk büyüme ve 4 milyon 840 binli rakamlara ulaşarak 2016'yı kapatmasını bekliyoruz." diye konuştu.

