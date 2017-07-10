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1915 Çanakkale Köprüsü için karadan sondaj çalışmaları başladı

1915 Çanakkale Köprüsünün yapılacağı Lapseki tarafında karadan sondaj çalışmalarına başlandı.

1915 Çanakkale Köprüsü için karadan sondaj çalışmaları başladı

1915 Çanakkale Köprüsünün yapılacağı Lapseki tarafında karadan sondaj çalışmalarına başlandı.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 16:30
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1915 Çanakkale Köprüsü için karadan sondaj çalışmaları başladı

Dünyanın en uzun aralıklı köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapılacağı Lapseki tarafında karadan sondaj çalışmalarına başlandı.

Temeli 18 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından atılan köprü için çalışmalar sürüyor.

Anadolu yakasındaki Lapseki'nin Şekerkaya ile Avrupa tarafındaki Gelibolu'nun Sütlüce mevkisi arasına yapılacak, dünya çapında proje olarak nitelendirilen dünyanın en uzun aralıklı köprüsü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kara bağlantı noktalarında sondaj yapılıyor.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trakya'dan Ege ve Akdeniz'e uzanan ulaşım hattında Çanakkale'yi Marmara Bölgesi'nde çok önemli konuma taşıyacak köprünün 10 milyar liranın üzerinde yatırımla hayata geçirileceğini söyledi.

Köprünün temelinin atılmasıyla çalışmaların yoğunlaştığını belirten Yılmaz, "Çevrede sanki köprünün yeri değişmiş, hatta yapılmayacakmış gibi dedikodular var. Bunların hepsi dedikodu. Şu an yoğun bir çalışma var. Ben bizzat her gün çalışma alanına gelip, görevli arkadaşlardan bilgi alıyorum. Denizde sondaj çalışması devam ederken şimdide Lapseki yakasında karadan çalışmalar başladı. Gelibolu tarafında ise karadan sondaj çalışmaları tamamlandı." dedi.

Köprü konusunda herkesin üzerine düşen görevi layıkıyla yapıp, böyle bir projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayacağını kaydeden Yılmaz, önümüzdeki günlerde Lapseki ve Gelibolu'da şantiyelerin de kurulmaya başlayacağını sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 10.07.2017 16:31
Anahtar Kelimeler:
1915 çanakkale Köprüsü
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