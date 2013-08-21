18 ürün hakkında toplatma kararı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının internet sayfasında yayımlanan ve haklarında piyasaya arz yasağı, toplatma ve bertaraf kararı verilen ürünler arasında, oda ısıtıcıları, dörtlü priz, gece lambası, elektrikli ızgara gibi çeşitli ürünler bulunuyor.
Toplatma kararı verilen ürünler şöyle:
|Üreticinin Unvanı
|Marka/Model
|Özcan Aydınlatma San. veTic. Ltd. Şti.
|Özcan marka 2’li Delos
Model 230V, 5 Hz, I Sınıfı, 69
duylu, 2*40W Halojen Lamba
ile Çalışan Avize
|Batı Ege Elektrik İth. İhr.
San. ve Tic. Ltd. Şti.
|Best Marka-SNS4H15 Model-
Kablolu Dörtlü Yan
Topraklama Kontaklı Priz
|HASKA Elektrik-Elektrik
Malzeme San. ve Tic.
|HASKA Marka 307-400-XX
Model 1,3m Kablolu Dörtlü
Priz
|Neşe Ferda ÇİVİCİ Orion
Isı Sanayi
|Orion Bio marka P-3
Kumandalı Model 230V,
3000W Infrared (Işımalı) Oda
Isıtıcısı
|Aydın Aydın Elektronik ve
Dayanıklı Tüketim Malları
Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
|KAŞKAR Marka NSQ-03-30
Model 220/240V, 50Hz,
3000W Infrared (Işımalı) Oda
Isıtıcısı
|Kumtel Dayanıklı Tüketim
Malları Plastik Sanayi ve
Ticaret AŞ
|KS-2595 Model 220-240V,
1600W
31071A10GTR031010003475-
31071A10GTR031010004582
seri numaralı Infrared (Işımalı)
Oda Isıtıcısı
|Kumtel Dayanıklı Tüketim
Malları Plastik Sanayi ve
Ticaret AŞ
|Twix Eco Marka TE-2576
Model 220V, 2500W
31071F30GTR011110009250-
31071F30GTR011110010375
seri numaralı Infrared (Işımalı)
Oda Isıtıcısı
|ÇAKIR Tic. Cengiz Çakır
Yang. Sönd. Cih. ve İtf.
Malz.
|ÇAKIR Marka 1 Kg ABCKuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Cihazı
|Center Dış Ticaret Makine
Sanayi ve Pazarlama Ltd.
Şti.
|OTTOTECH Marka
INVERTECH 161 Model
100623237-100623179-
100623547 seri numaralı
Inverter Kaynak Makinası
|Burla Makine Ticaret ve
Yatırım AŞ
|FIMER Marka X 174 Model
100916906 seri numaralı
Inverter Kaynak Makinası
|Praktiker Yapı Marketleri
AŞ
|EXTOP Marka TEINC-178D
Model Inverter Kaynak
Makinası
|Gedik Kaynak Sanayi ve
Ticaret AŞ
|Gedik Welding Marka Power
ARC 220 Model 0311-P220-
285 seri numaralı Inverter
Kaynak Makinası
|Numan Özkara Makine
Sanayi ve Dış Tic. Ltd. Şti.
|MyTol Marka MMA-200
Model Inverter Kaynak
Makinası
|Arzum Elektrikli Ev
Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
|Felix Tostum Marka FL 274
Model Temaslı Izgara
|Isımatik Dayanıklı
Tüketim Malları ve Isı
San. Tic. Ltd. Şti.
|Isımatik Marka 507 Model
220-240V, 50-60Hz, 1200W, I
Sınıfı Oda Isıtıcısı
|Eska Bobinaj - Erhan
Sardal
|ESKA Marka GD 01 Model
Gaz Alarm Cihazı
|Fetih Elektrik ve
Aydınlatma Malzemeleri
San. Tic. Ltd. Şti.
|Fetih Marka 230V, 50Hz ve
IP20 Şebeke Prizine Takılarak
Kullanılan Gece Lambası
|Oerlikon Kaynak
Elektrodları ve San. AŞ
|Oerlikon Magmaweld MarkaMonostick 160İ Model 230VAC, 50-60 Hz 1105178 seri numaralı Ark Kaynak Makinası
AA