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18 akaryakıt şirketine 4,9 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunın(EPDK), konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

18 akaryakıt şirketine 4,9 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunın(EPDK), konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

30 Ocak 2017 Pazartesi 09:01
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18 akaryakıt şirketine 4,9 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunın (EPDK), konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, otomasyon sistemi fiilen faaliyette olmayan tanklardan ve pompalardan akaryakıt satma, otomasyon sistemine müdahale etme, ulusal marker seviyesi geçersiz ve teknik düzenlemelere aykırı akaryakıt ikmal etme, şirkete ait belirtilere yer vermeme, fiyat ilan panosu bulundurmama, dağıtıcısı harici başka bir kaynaktan akaryakıt temin etme, akaryakıtta tağşiş yapma, akaryakıt istasyonunda gizli düzenek bulundurma, tağşiş veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurma ve akaryakıt istasyonunda jet yakıtı bulundurma gibi nedenlerle 18 akaryakıt şirketine toplam 4 milyon 943 bin 47 lira para cezası uygulandı.

EPDK, benzer sebeplerle 9 şirketin de yazılı savunmasını talep etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
EpdkResmi GazeteEkonomi
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