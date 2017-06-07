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16 bin çocuğun kargosu ücretsiz gönderilecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, yetiştirme yurtlarıyla tutukevlerinde kalan yaklaşık 16 bin çocuğun kargo ve mektuplarının PTT tarafından artık ücretsiz gönderileceğini bildirdi.

16 bin çocuğun kargosu ücretsiz gönderilecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, yetiştirme yurtlarıyla tutukevlerinde kalan yaklaşık 16 bin çocuğun kargo ve mektuplarının PTT tarafından artık ücretsiz gönderileceğini bildirdi.

07 Haziran 2017 Çarşamba 11:22
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16 bin çocuğun kargosu ücretsiz gönderilecek

ANKARA - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle yetiştirme yurtlarında devlet güvencesi altında bulunan çocuklar için Evrensel Posta Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldığını ve ilgili düzenlemenin 2 Haziran'da Resmi Gazete'de yayımlandığını söyledi.

Bu değişiklikle, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yuvalar, yetiştirme yurtları ve evlerde kalan çocukların mektuplarını ve 100 grama kadar kargolarını ücretsiz olarak göndereceklerini belirten Arslan, düzenlemeden bin 270 kuruluştaki yaklaşık 13 bin 500 çocuğun yanı sıra tutuklu ve hükümlü yaklaşık 2 bin 500 çocuğun yararlanacağını ifade etti.

Arslan, devlet güvencesi altındaki yaklaşık 16 bin çocuk için sağlanan imkanın önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Yetiştirme yurtlarında bulunan çocuklarımız ne yazık ki ailelerinden ayrı olduğundan hayata 1-0 yenik başlıyorlar. Oysa o yurtlarda yetişen gençlerimiz de ülkemizin geleceğinin bir parçası. Bizler de bunu bilerek hareket ediyoruz ve çocuklarımızın önündeki engelleri elimizden geldiği kadar kaldırmaya çabalıyoruz."

"Bin 781 yerleşim yerinde sadece PTT Bank var"

Arslan, 2002'den bu yana kurum bünyesinde atılan adımların PTT'yi tam anlamıyla değiştirdiğine işaret ederek, "PTT'de bir devrim gerçekleşti. Kurum, yeni hizmetlerle çağının teknolojik gelişmelerine ayak uydurdu ve ülkenin parlayan yıldızı haline dönüştü. PTT’yi kabına ve Türkiye'ye sığmaz hale getirdik. Artık PTTCell'siz, PTT Bank'sız, PTT Kargo'suz bir Türkiye düşünmek mümkün değil." dedi.

Halen 4 bin 475 PTT iş yerinin posta, lojistik ve bankacılık hizmeti verdiğini vurgulayan Arslan, hiçbir bankanın olmadığı bin 781 yerleşim yerinde sadece PTT Bank'ın bulunduğunu kaydetti.

PTT'nin her geçen gün hizmet çeşidini artırarak hizmet kalitesini yükselttiğinin altını çizen Arslan, "PTT sadece vatandaşlarımıza hizmet götürmekle yetinmiyor. Bu tür düzenlemelerle de insanımızın yanında oluyor." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ahmet ArslanÖnce Vatan Gazetesi
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