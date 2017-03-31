"15 Temmuz olmasaydı, büyüme yaklaşık yüzde 4,5 olacaktı"

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Toplantı Salonu'nda OSB başkanlarıyla bir araya geldiği programda, Türkiye'nin büyümesi ve kalkınması, hedeflerine ulaşması için sanayinin hem nicelik hem de nitelik olarak büyümesiyle gelişmesinin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Özlü, "Bugün az önce 2016'nın son çeyreğine ve yılın tamamına ilişkin büyüme verileri açıklandı. Türkiye geçen sene yani 2016 yılında son çeyrekte yüzde 3,5 oranında büyüdü, yine 2016'nın tamamında ise yüzde 2,9 oranında bir büyüme kaydetti. Bizim revize edilmiş orta vadeli mali plana göre bu rakam 3,2'ydi, 2,9 olarak gerçekleşti. Biliyorsunuz geçen sene Türkiye talihsiz olaylar yaşadı. Türkiye, darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Özellikle Türkiye'deki siyasi ortamın meydana getirdiği belirsizlik sanayicilerimizin önünü görememesine sebep oldu ve bu sebeple de geçen sene beklentinin biraz altında büyümüş olmamıza rağmen bunu büyük bir başarı olarak ifade etmek gerekmektedir çünkü Türkiye'nin maruz kaldığı hadiselere dünyanın herhangi bir ülkesi maruz kalsa inanın bırakın 2,9 büyümeyi, eksi büyüme olur yani eksi 2,9 küçülürüz."

"Türkiye ekonomisi aslında muazzam bir başarıya imza attı"

Geçen sene son çeyrekte yüzde 3,5'le büyüme kaydettiklerini vurgulayan Özlü, "Bu büyüme rakamları Türkiye için yeterli rakamlar değil ancak geçtiğimiz yıl yaşanan hadiseleri hatırlarsak Türkiye ekonomisinin aslında muazzam bir başarıya imza attığını söyleyebiliriz." dedi.

Özlü, 2016 yılındaki büyüme rakamlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Birinci çeyrekte büyüme yüzde 4,5, ikinci de 4,5 üçüncü de eksi 1,8 yani 15 Temmuz'un Türkiye'ye yaşattığı ekonomik felaket ve yine son çeyrekte toparlıyoruz yüzde 3,5. 15 Temmuz olmasaydı, geçen sene Türkiye'nin büyümesi yaklaşık yüzde 4,5 olacaktı. Bunu söyleyebiliriz. Ortaya çıkan rakam yüzde 2,9 yani 4,5 nere, 2,9 nere. Dolayısıyla 15 Temmuz'un ekonomimize verdiği zararın bilançosu aslında bu büyüme oranlarında görülüyor. 2017 yılında orta vadeli planda ve ekonomik programda ön gördüğümüz şekilde bir büyüme yakalayacağız."