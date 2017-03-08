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1,5 milyon emekli promosyonunu cebine koydu

SGK ile bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında, yaklaşık 2,5 milyon emekli promosyon alabilmek için 8 bankaya taahhütte bulundu.

1,5 milyon emekli promosyonunu cebine koydu

SGK ile bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında, yaklaşık 2,5 milyon emekli promosyon alabilmek için 8 bankaya taahhütte bulundu.

08 Mart 2017 Çarşamba 11:19
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1,5 milyon emekli promosyonunu cebine koydu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında, yaklaşık 2,5 milyon emekli promosyon alabilmek için 8 bankaya taahhütte bulundu. Aylığını 3 yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emekliler arasından 1,5 milyonuna 5 banka tarafından promosyon ödemesi yapıldı.

Yaklaşık 11,5 milyon emekliyi doğrudan ilgilendiren banka promosyonu konusu, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Daha önce belirlenen "iki otomatik ödeme verme ve kredi kartı alma" şartının kaldırılmasıyla cazip hale dönüşen banka promosyonu için emekliler, hiçbir şart olmadan promosyon vermeyi kabul eden 14 banka ile PTT'nin kapısını çalmaya başladı.

Yaklaşık 2,5 milyon emekli promosyon alabilmek için 8 bankaya taahhütte bulunurken, aylığını 3 yıl boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emekliler arasından 1,5 milyonuna 5 banka tarafından promosyon ödemesi yapıldı.

"Bankalar ciddi bir rekabet içerisinde"

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı, emeklilere aylıkları kapsamında geçen yıl yaklaşık 185 milyar lira ödeme yaptıklarını belirterek, bu yıl rakamın 206 milyar liraya yükselmesinin planlandığını bildirdi.

Emeklilerin banka promosyonu alabilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında yoğun çaba harcadıklarını ifade eden Bağlı, şöyle konuştu:

"Tüm şartların kaldırılmasıyla promosyon, emeklilerimiz için daha da cazip hale geldi. Bin liranın altında aylık alanlara 300 lira, bin lira ile 2 bin lira arasında aylık alanlara 375 lira, 2 bin liranın üzerinde emekli aylığı alanlara da 450 lira bir seferde ödeme yapılması belirlenmişti. Tabii bunlar asgari rakamlar. Bankalar, yeni emeklileri müşteri portföyüne katabilmek için daha yüksek rakamlar verebilir. Duyumlarımız, bankaların promosyon konusunda ciddi bir rekabet içerisinde oldukları ve emeklileri kendilerine çekmek için daha yüksek rakamları ödemeyi planladıkları yönünde."

AA

Anahtar Kelimeler:
SGKEmekliPromosyon
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