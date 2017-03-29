Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
89103
ALTIN
146.645
DOLAR
3.6391
STERLIN
4.5275
EURO
3.9269
Nurseli İdiz gözaltına alındı
Nurseli İdiz gözaltına alındı
Arnavut halkına FETÖ uyarısı
Arnavut halkına FETÖ uyarısı
Çelik’le “İyi Günde Kötü Günde” var mısın?
Çelik’le “İyi Günde Kötü Günde”...
7 metrelik piton insan yuttu
7 metrelik piton insan yuttu
Okçulukta açık hava sezonu
Okçulukta açık hava sezonu

'15 günde 64 bini aşkın işletmeye kredi kullandırıldı'

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, KOSGEB tarafından faiz desteği sağlanan kredilere ilişkin, "Son 15 günlük sürede 64 binin üzerinde işletmeye kredi kullandırıldı" dedi.

'15 günde 64 bini aşkın işletmeye kredi kullandırıldı'

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, KOSGEB tarafından faiz desteği sağlanan kredilere ilişkin, "Son 15 günlük sürede 64 binin üzerinde işletmeye kredi kullandırıldı" dedi.

29 Mart 2017 Çarşamba 13:12
5 Okunma
'15 günde 64 bini aşkın işletmeye kredi kullandırıldı'

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, KOSGEB tarafından faiz desteği sağlanan krediler ile Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle sağlanan kredilere hem talebin hem de bankaların kredi verme iştahının güçlü şekilde devam ettiğini bildirdi.

TBB'ye gelen başvurularda faiz ödemeleri KOSGEB tarafından sağlanan kredilere bankaların ilgisinin az olduğu veya süreçlerin yavaş işlediği hakkındaki yorumların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Aydın, kısa bir sürede çok sayıda talep geldiğini, bunların işleme alındığını ve uygulamada bir aksaklıkla karşılaşılmadığını aktardı. 

"Bankalarımıza ve ilgili kurumlarımıza karşı anlayışlı olalım"

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, KOSGEB tarafından faiz desteği sağlanan krediler için Ziraat Bankası, İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, Yapı ve Kredi, Halkbank, Vakıfbank, Finansbank ve Denizbank’ın aracılık edeceğini bildirdi. 

Aydın, kredi kullandırma işleminin mart ayının ikinci haftasında başladığını, son 15 günlük sürede 64 binin üzerine işletmeye kredi kullandırıldığını, inceleme aşamasında olan 40 bine yakın dosyaya ilişkin kararın da kısa sürede tamamlanmasının beklendiğini kaydetti.

Bankalar ile kredi görüşmesine başlayan 191 bin işletme bulunduğunu belirten Aydın, "Sektörümüzde çok iyi niyetli bir yaklaşım ve çaba var. Bankalarımıza ve ilgili kurumlarımıza karşı anlayışlı olalım. Ekonomik olarak faaliyetini sürdürme imkanı olan müşterilerimizi desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
TbbKosgebKrediFaiz Desteği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu’na Lüksemburg’tan Liyakat Nişanı
Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu’na Lüksemburg’tan Liyakat Nişanı
İş gücüne katılım oranı arttı
İş gücüne katılım oranı arttı
Maliyeden 7 ildeki 'mücbir sebep' haline 3 ay uzatma
Maliyeden 7 ildeki 'mücbir sebep' haline 3 ay uzatma
"Günlük en yüksek yolcu sayısına ulaştık"
"Günlük en yüksek yolcu sayısına ulaştık"
Dolar/TL 3,59'un altında işlem görüyor
Dolar/TL 3,59'un altında işlem görüyor
Savunmada yerlileştirme atağı
Savunmada yerlileştirme atağı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ