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13. PICARD Konferansı Türkiye'de yapılacak

Ticaret Bakanlığı ve Dünya Gümrük Örgütü iş birliğiyle düzenlenen 13. PICARD Konferansı, 9-11 Ekim'de Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

13. PICARD Konferansı Türkiye'de yapılacak

Ticaret Bakanlığı ve Dünya Gümrük Örgütü iş birliğiyle düzenlenen 13. PICARD Konferansı, 9-11 Ekim'de Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

07 Ekim 2018 Pazar 17:02
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13. PICARD Konferansı Türkiye'de yapılacak

Ticaret Bakanlığı ve Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) iş birliğiyle düzenlenen 13. PICARD Konferansı, 9-11 Ekim tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ilki 2006'da Brüksel'de gerçekleştirilen PICARD (Gümrükler Akademik Araştırma ve Gelişimde İşbirliği Programı) Konferansı 9-11 Ekim tarihlerinde Malatya'da düzenlenecek.

DGÖ üyesi ülkelerin gümrük çalışanlarının profesyonel bilgilerinin artırılması, gümrük eğitimi ve araştırma alanlarında ülkeler arasında iş birliğinin geliştirilmesi, gümrük kariyeri gelişimi stratejilerinin akademik camianın da katkılarıyla uzun vadeli bir planlamaya kavuşturulması amacıyla geliştirilen PICARD, üye ülkelerden yaklaşık 200 kişiyi bir araya getirecek.

Konferansa, DGÖ Genel Sekreteri Kunio Mikuriya ile farklı ülkelerden üst düzey temsilciler ve gümrük idaresi başkanları katılacak.

PICARD Konferansı'nın gündeminde, sınır aşan ticaretin kolaylaştırılması, e-ticaret, uluslararası e-ticaretin düzenlenmesinde izlenebilecek politikalar, gümrüklerde yenilikçi yaklaşımlar ve uygulamalar, gümrüklerde dijital verinin kullanımında yenilikçi yöntemler, güvenlik ve istihbarat sağlamada veri kullanımı, çatışma bölgelerinde sınır yönetimi, gümrüklerde yolsuzluğun önlenmesi ve performans geliştirme çalışmaları gibi konular yer alacak.

Program kapsamında, katılımcılara sunulan sosyal programlar çerçevesinde, Malatya'nın tarihi ve turistik yerleri ziyaret edilecek, Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlanacak.

Konferansın logosu olarak, Arslantepe Höyüğü’ndeki kazılarda bulunan dünyanın en eski gümrük mührü kullanıldı.

Ulusal gümrük idarelerinin etkili ve verimli çalışmalarını sağlamak ve geliştirmek amacıyla 1952'de kurulan ve bağımsız, hükümetler arası bir kuruluş olan DGÖ'nün, uluslararası ticaretin yüzde 98'ini gerçekleştiren 182 üyesi bulunuyor. DGÖ kurucu üyelerinden Türkiye, örgüt nezdindeki çeşitli etkinlik, iş birliği çalışması ve projelere aktif katılım sağlıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ticaret BakanlığıDünya Gümrük Örgütü13. PICARD Konferansı
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