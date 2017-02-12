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125 binden fazla kişi sigortadaki parasını unuttu

Türkiye genelinde 125 binden fazla sigortalı, hayat poliçesinde biriken parasını ya da aracının hasar alacağını almayı unuttu.

125 binden fazla kişi sigortadaki parasını unuttu

Türkiye genelinde 125 binden fazla sigortalı, hayat poliçesinde biriken parasını ya da aracının hasar alacağını almayı unuttu.

12 Şubat 2017 Pazar 14:32
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125 binden fazla kişi sigortadaki parasını unuttu

İSTANBUL 

Bankadaki parasını çekmeyi unutan vatandaş, son dönemde hayat poliçesinde biriken parası ile aracından dolayı alması gereken hasar alacağını da sigorta şirketlerinde bırakmaya başladı.

Bu nedenle daha önce yapılan bir düzenleme ile sahipleri tarafından aranmayarak sigorta şirketlerinde unutulan paraların Güvence Hesabı'na devri kararlaştırıldı.

Buna göre sigorta şirketleri, her yılın başında paralarını unutan sigortalıların listesini yayımlıyor, hak sahiplerine 15 Haziran'a kadar paralarını almaları için mektup ve telefonla çağrıda bulunuyor.

Ancak vatandaşlar, tüm bu çağrı ve bilgilendirmelere rağmen parasını yine unutuyor. Unutulan bu paralar da sigorta şirketleri tarafından yılda bir kez Güvence Hesabı'na devrediliyor.

2016'da sigortada 28,8 milyon lira unutuldu

Güvence Hesabı Müdürü Abdülkadir Küçük, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, sigorta şirketlerinde 10 ya da 20 yıllık hayat poliçesi yaptırıp, söz konusu tarihler sonunda hayat poliçesinde biriken parasını unutup almayanların bulunduğunu söyledi.

Küçük, bu kişilerin unuttuğu toplam meblağın 42 milyon 99 bin 911 lira olduğu bilgisini vererek, "Bu paralar 15 Haziran 2017 tarihine kadar sigortalılar tarafından aranmaz ve tahsil edilmez ise, 31 Haziran 2017 tarihine kadar sigorta şirketleri tarafından Güvence Hesabına devredilecek." diye konuştu. 

Aranmayan paralar kapsamanda Güvence Hesabına 2014 yılında 16 milyon 464 bin 834 lira aktarılmıştı. Bu rakam 2015 yılında 24 milyon 655 bin 112 lira olurken, 2016'da aktarılan para 28 milyon 819 bin 376 lira olarak gerçekleşmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
SigortaParaTürkiyeönce Vatan
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