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118 yıllık 'Kara Elmas" var

Mevcut üretim seviyelerine göre dünya görünür kömür rezervlerinin yaklaşık 118 yılda tüketileceği tahmin ediliyor.

118 yıllık 'Kara Elmas" var

Mevcut üretim seviyelerine göre dünya görünür kömür rezervlerinin yaklaşık 118 yılda tüketileceği tahmin ediliyor.

12 Haziran 2012 Salı 13:22
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118 yıllık 'Kara Elmas

BP ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre 2011 yılı sonu itibariyle dünya toplam kömür rezervi 860 milyar 938 milyon ton düzeyinde bulunuyor. Bu rezervin 411 milyar tonunu taşkömürü oluşturuyor.

Önemli enerji kaynaklarından biri olan kömürün en önemli özelliği, coğrafi olarak hemen hemen dünyanın bütün bölgelerinde üretilebiliyor olması olarak gösteriliyor.
Kömür rezervleri birçok ülkede bulunmasına rağmen dünya kömür rezervinin yüzde 75'i beş ülkede bulunuyor. En fazla rezerve ise yüzde 27,6 payla (237 milyar 295 milyar ton) ABD sahip. ABD'yi yüzde 18,2 payla (157 milyar 10 milyon ton) Rusya, yüzde 13,3 payla (114 milyar 500 milyon ton) Çin, yüzde 8,9 payla (76 milyar 400 milyon ton) ile Avustralya ve yüzde 7 payla (60 milyar 600 milyon ton) Hindistan izliyor.
Halen dünya birincil enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'i kömürden karşılanıyor, dünya elektrik üretiminin ise yaklaşık yüzde 39'u kömürden üretiliyor.
Rezerv miktarının çokluğu, kömürün uzun vadeli yeterliliğini beraberinde getiriyor. Mevcut üretim seviyeleri ile dünya görünür kömür rezervlerinin ortalama 118 yıllık bir sürede tüketileceği tahmin ediliyor.
Buna karşılık görünür petrol ve doğalgaz rezervlerinin tükenme ömürleri mevcut üretim seviyeleri ile 45 ve 60 yıl süreceği öngörülüyor.
Ülkelerin mevcut rezerv miktarları dikkate alındığında, son yıllarda dünya kömür üretiminde önemli paya sahip olan Endonezya'nın aynı üretim hızıyla devam etmesi halinde 17 yıl sonra mevcut rezervlerini tüketmiş olacak. 

AA

Son Güncelleme: 12.06.2012 05:25
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118 Yıllık Kara Elmas Var
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