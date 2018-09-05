11 yılda 15 milyondan fazla uçak Türk semalarını kullandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden derlediği bilgilere göre, "hava aracının ülke hava sahasını, herhangi bir yere inmeksizin katetmesi" anlamına gelen transit üst geçiş (overflight) uçuşları ile Türkiye havalimanlarından icra edilen iç ve dış hat seferleri 2007'den bu yana arttı.

Yaklaşık 1 milyon kilometrekarelik Türk hava sahası, 2007'de 247 bin 99, 2008'de 269 bin 172, 2009'da 277 bin 584 kez üst geçiş uçuşu için kullanıldı.

Söz konusu uçuşlar 2010'da 293 bin 714'e yükselirken 2011'de 292 bin 816 olarak kayıtlara yansıdı.

Türk hava sahasından icra edilen overflight uçuş trafiği, 2012'de 283 bin 439, 2013'de 281 bin 178, 2014'te 333 bin 17, 2015'te ise 358 bin 285'e çıktı.

2016'da bir önceki yıla göre, 18 bin 628 artan üst geçiş uçuşları, 376 bin 913 olarak hesaplandı.

Türk hava sahasındaki üst geçiş uçuşları, geçen yıl yeni bir rekor kırdı. 2017'de, 413 bin 560 uçak, Türkiye'yi kullandı.

Bu yılın ilk 7 ayında ise 266 bin 82 overflight uçuşu Türkiye üzerinden yapıldı.

Böylece, 2007-2017'de 3 milyon 426 bin 777 transit üst geçiş uçuşu, Türk hava sahasından yapıldı. Geçen yıl, Türkiye'deki overflight uçuşların 2007'ye göre yüzde 67 arttığı tespit edildi.

2011'de bir milyon barajını geçti

Türkiye'deki tüm havalimanlarından icra edilen iç ve dış hat seferleri de yıllara göre artış gösterdi.

Türkiye'ye geliş-gidiş seferleri 2007'de 688 bin 468, 2008'de 741 bin 765, 2009'da 788 bin 469, 2010'da ise 919 bin 411 oldu.

Tüm havalimanlarından düzenlenen seferler, 2011'de ilk kez bir milyonu aştı.

Söz konusu yılda (2011) Türkiye çıkışlı ve varışlı yapılan 1 milyon 42 bin 369 sefer, 2012'de 1 milyon 93 bin 47, 2013'te 1 milyon 223 bin 795, 2014'te 1 milyon 345 bin 954'e yükseldi.

Böylece, 2007 ile 2017 arasında 12 milyon 253 bin 403 sefer Türkiye'deki tüm havalimanlarından yapıldı.

Ülkedeki havalimanları varışlı ve gidişli seferler ile Türkiye hava sahasından icra edilen transit üst geçişlerle, 11 yılda toplam 15 milyon 680 bin 180 uçaklık trafik oluştu.