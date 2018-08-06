100 günlük icraat programı turizmi şahlandıracak

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 100 günlük icraat programı kapsamında turizm sektörünün önünde yoğun bir gündem bulunuyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 100 günlük icraat programında turizmin potansiyelini artıracak projeler önemli bir yer tutuyor.

Türkiye turizminin yeni pazarlara açılmasının vurgulandığı program kapsamında, Çin’in turizm pazarındaki payını artırmak için eylem planı hazırlanacağı, turizm yatırımlarını geliştirmeye yönelik projelerle daha büyük sıçramaların altyapısının kurulacağı, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin ihalesinin sonuçlandırılarak, bu önemli projenin bir an önce tamamlanması için gereken adımların atılacağı ve Şanlıurfa’daki Göbeklitepe Ören Yeri'nin ziyarete açılacağı belirtiliyor.

"Bu program turizmdeki dönüşüm sürecinin de başlangıcını oluşturacak"

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı programın, turizm sektöründeki dönüşüm sürecinin de başlangıcını oluşturacağını vurguladı.

Bağlıkaya, 100 günlük programda, kültürel değerlerin yeniden ayağa kaldırılmasına vurgu yapılmasını son derece önemli bulduklarını belirterek, "Zira bu tür projeler Türkiye’yi kültür ve sanat etkinlikleri ile dünyanın gündemine taşıyacak ve turizm açısından hedeflediğimiz harcama potansiyeli yüksek turistler için ülkemizin yeni bir çekim merkezi olmasına imkan sağlayacak." dedi.

Programın Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili bölümünde ilk sırada Atatürk Kültür Merkezi projesinin yer aldığına dikkati çeken Bağlıkaya, "Atatürk Kültür Merkezi tamamlandığında, ikonik bir yapı olacak ve içerisinde düzenlenecek kültür, sanat faaliyetleri ile tüm dünyadan ziyaretçileri İstanbul’a çekecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Turizmciler rotayı Çin ve Hindistan'a çevirdi

Bağlıkaya, 100 günlük icraat programında Çin’den Türkiye'ye gelecek ziyaretçi sayısının artırılmasına yönelik eylem planı çalışmasına yer verilmesini de son derece olumlu bulduklarını belirterek, Çin'in, dünyanın yurt dışına en çok turist gönderen ve en çok turizm harcaması gerçekleştiren ülkesi olduğuna dikkati çekti.

Yeni turizm pazarlarına açılma hedefi ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy tarafından göreve başladıktan sonra kısa sürede büyük adımlar atıldığını vurgulayan Bağlıkaya, şunları anlattı:

"Bakan Ersoy ile her hafta turizm sektörünün sıkıntılarını gidermeye yönelik sektör temsilcileri olarak haftalık çalışma toplantıları gerçekleştiriyoruz. İlk toplantımızın gündem maddesi Hindistan-Çin ve Uzak Doğu pazarını geliştirmeye yönelik atılacak adımlar ile ilgiliydi. 3. Havalimanı’nın açılmasıyla birlikte bu ülkelere ek seferler yapılmaya başlanacak. Çin ve Hindistan’dan ülkemize gelen üst gelir düzeyine sahip turist sayısını artırmayı amaçlıyoruz. Bu ülkelerle devlet düzeyinde temas kurulması ve Yeni Havalimanı ile birlikte bu pazarlara ek seferlerin konulması için işlemler başlatılması kararı alındı. Çin ve Hindistan’dan gelen uçaklar için konulacak ek seferlerin kıştan önce resmen başlaması için çalışmalarımız başladı.

TÜRSAB olarak biz de Çin pazarı ile ilgili 2018 yılında birçok resmi heyetle görüştük ve ortak projeler üzerine ilerlemeler kaydettik. 2018 yılı Çin’de Türkiye Turizm Yılı ve yılın ilk yarısında Çin’den gelen ziyaretçi sayısında yüzde 93 artış yakalamış durumdayız. Yılı rekor Çinli misafir ile tamamlayacağız. Hedefimiz yıl sonunda yakalanacak olan rekor seviyeyi her geçen yıl daha öteye taşımak. Çin pazarındaki turizm potansiyelini değerlendirebilmek ve önümüzdeki yıllarda çok daha fazla sayıda Çinli misafir ağırlayabilmek açısından Çin Eylem Planı’nın hayata geçirilmesi pazar çeşitlendirme çalışmaları kapsamındaki çalışmalara önemli katkı sağlayacaktır."

Göbeklitepe'ye yoğun ilgi dolayısıyla Şanlıurfa'da hedef 1 milyon turist

Bağlıkaya, Türkiye'yi dünyada daha bilinir ve tanınır hale getirmek için tanıtım çalışmalarına hız vereceklerini, uluslararası fuar, road show etkinliklerine bu anlamda büyük önem verdiklerini belirterek, Türkiye'de turizm çeşitliliğini artırmak, turizmi 12 aya yaymak için kültür, sağlık, kongre, gastronomi turizmine de ağırlık vereceklerini kaydetti.

TÜRSAB'ın, ülke tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla uluslararası etkinliklere sponsorluk yaptığını anımsatan Bağlıkaya, "En son Shakira konserine sponsor olduk. Ülkemizi yurt dışında tanıtıcı etkinliklere destek vermeye devam edeceğiz. 4 Ağustos'ta İzmir’de başlayan Transanatolia Rally Raid’in ana sponsoru olduk. Dünya çapında motor sporları tutkunları, Anadolu’daki 19 kenti kapsayan doğa, kültür, tarih rotasında gerçekleşen motosiklet, ATV, kamyon ve 4x4 arazi araçları kategorilerinde 39 aracın katıldığı nefes kesen mücadeleyi büyük bir ilgiyle takip ediyor." diye konuştu.

Bağlıkaya, bu tür etkinliklerle motor sporları üzerinden Türkiye'nin tarihini, doğasını dünyaya göstermeyi amaçladıklarını aktararak, sözlerine şöyle devam etti:

"Ülkemizde şu anda en çok deniz, güneş, kum tatiline ilgi var. Mavi bayraklı plaj sayımızın 459’a çıkması turizmciler için çok önemli. Denizlerimizin temizliğinin tescilli olması yabancı turistleri ülkemize çekmek için büyük avantaj. Dünya genelinde marka şehirlere baktığımızda büyük parklar ve bahçeler de ön plana çıkıyor. Millet bahçelerinin de şehirlerimizin markalaşması adına atılan güzel bir adım olduğunu düşünüyorum. İstanbul gibi dünya çapında marka olan şehirlerimizin sayısının artması gerekiyor.

Göbeklitepe’nin ilk 100 gün hedefleri arasında yer alması Cumhurbaşkanımızın kültür turizmine verdiği önemi gösteriyor. 12 bin yıl öncesine ışık tutan Şanlıurfa’daki Göbeklitepe Ören Yeri’nin Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi’ne girmesi turizm sektörünü kısa sürede hareketlendirdi. Göbeklitepe’ye yönelik şu günlerde yoğun bir ilgi var. Göbeklitepe’de yapılacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat katılacağı resmi açılış töreni ile bu ilgi daha da katlanacaktır. 2023 yılında Şanlıurfa’ya gelen turist sayısının 1 milyonu aşması hedeflerimiz arasında."

Bağlıkaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük programda ve sonrasındaki süreçte Türk turizminin gelişimi ve büyümesi için TÜRSAB olarak kendilerine düşen bütün görevleri yapmaya hazır olduklarını vurguladı.