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"10 sene sonra enerji ihraç eden bir ülke olacağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Türkiye'nin yerli enerji kaynaklarına yöneleceğini belirterek, "Bir bakmışsınız 10 sene sonra enerji ihraç etmeye başlamış bir ülke olmuşuz" dedi.

"10 sene sonra enerji ihraç eden bir ülke olacağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Türkiye'nin yerli enerji kaynaklarına yöneleceğini belirterek, "Bir bakmışsınız 10 sene sonra enerji ihraç etmeye başlamış bir ülke olmuşuz" dedi.

22 Şubat 2017 Çarşamba 16:04
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"10 sene sonra enerji ihraç eden bir ülke olacağız"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Enerji Uzmanları Derneği tarafından düzenlenen Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 15. Kuruluş Yıldönümü programında konuştu.

Türkiye'nin 15 yıllık dönüşüm yolculuğunda EPDK'nın önemli bir mesafe kaydettiğini ifade eden Albayrak, Türkiye'nin büyüme ve başarı hikayesinde enerjinin dinamo etkisi oluşturduğunu belirtti.

Albayrak, bakanlık olarak yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına önem verdiklerini hatırlatarak, "Yılda ortalama 50 milyar dolar enerji ve maden ithalatına veren bir ülkeden, bir bakmışsınız 10 sene sonra enerji ihraç etmeye başlamış bir ülke olmuşuz. Türkiye olarak enerjiyi daha kaliteli ve ucuz şekilde topluma kazandırma, ulaştırma hedefimiz var. Bunun ötesinde büyük Türkiye'nin artık bölgesel ve küresel noktada önemli bir ham madde olan enerjide, büyük resimde, söz söyleyen bir oyuncu olması gerekiyor. Bunu inşa etmemiz lazım." diye konuştu.

Yerli kaynakların üretimdeki payı artacak

Albayrak, yerli kaynakların enerji üretimindeki payını artırılacağını belirterek, "Önümüzdeki 10 yılda elektrik üretiminde yerli kaynakların payını en az üçte ikiye çıkarmamız lazım. Bu yıl bu oranı yüzde 50'nin üzerine taşımalıyız. Hep birlikte omuz omuza çalışacağız." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
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