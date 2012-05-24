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1 milyon vergi borçlusuna ikinci şans

İkinin üzerinde taksiti aksatarak hakkını kaybeden 1 milyon vergi borçlusuna ikinci bir şans verilecek.

1 milyon vergi borçlusuna ikinci şans

İkinin üzerinde taksiti aksatarak hakkını kaybeden 1 milyon vergi borçlusuna ikinci bir şans verilecek.

24 Mayıs 2012 Perşembe 08:49
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1 milyon vergi borçlusuna ikinci şans
İSTANBUL - İkinin üzerinde taksiti aksatarak hakkını kaybeden 1 milyon vergi borçlusuna ikinci bir şans verilecek. Mükelleflerin 4 ay içinde ödemelerini yapması gerekiyor.
Borçlarını yapılandırdığı halde ödeme zorluğu çekenler için düzenleme yapılıyor.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 'nda kabul edilen torba yasaya eklenen bir madde ile yapılandırmadan yararlandığı halde taksitlerini ödeyemediği için bu hakkını kaybeden 1 milyon vergi borçlusuna yeniden yapılandırma imkanı getiriliyor.
Star'ın haberine göre, 6111 sayılı kanun kapsamında, vergi borçlularına yeniden yapılandırma imkanı sağlanmıştı. Söz konusu yasanın ilk yılında, vergi borçlularının bir kısmı taksitlerini ikinin üzerinde aksattı. Bu da, mükelleflerin yapılandırmadan elde ettikleri hakları kaybetmesine yol açtı.
Ekonomi yönetimi de, bu kapsamdaki vergi borçlularına ikinci bir şans verme kararı aldı. Karar doğrultusunda da, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 'nda kabul edilen ve yakında Meclis 'te görüşülmeye başlanacak olan madde hazırlandı.
4 AY İÇİNDE ÖDEME ŞARTI 
Geçici maddede, taksitlerini aksattığı için, hakkını kaybeden mükelleflere 'aksattıkları taksitleri ve gecikme zamlarını ' 4 ay içinde öderlerse, yapılandırmaya devam etme hakkı verildi.
KAPSAMDA 5 MİLYAR LİRALIK BORÇ VAR 
Söz konusu düzenlemenin yaklaşık 1 milyon mükellefi ilgilendirdiği bildirildi. Yine düzenleme kapsamında yaklaşık 5 milyar liralık vergi borcunun yeniden yapılandırılmasına imkan sağlandığı kaydedildi.
Düzenlemenin hayata geçmesi ile birlikte, 2011 yılında borcunun taksitlerini aksatanlar başvuruda bulunacaklar ve aksattıkları borçları dört ay içinde ödeyecekler. 4 ayın sonunda ise yapılandırmadan kaldıkları yerden devam edecekler.
İKİNCİ HAK SADECE 2011 YILINI KAPSAYACAK
Düzenlemeden, 2011 yılında cari ve eski borçlarını aksatan mükellefler yararlanacak. Düzenlemeden yararlanacak vergi borçlarında, torba yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan borçlar esas alınacak.
Mükellefler, taksitleri, gecikme zammı ile birlikte dört ay içinde ödeyecekler. Söz konusu maddenin de yer aldığı torba yasa önümüzdeki günlerde Meclis 'e gelecek.

Son Güncelleme: 24.05.2012 00:53
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