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"Yükseköğretimde yatay büyümeyi sağladık dikey büyümeye yoğunlaşıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Türkiye'nin uluslararası toplum içinden hak ettiği yeri alması için üniversitelere büyük görevler düştüğünün farkında olduklarını belirterek, "Yatay büyümeyi sağladık, bundan sonra dikey büyümeye yoğunlaşıyoruz" dedi.

"Yükseköğretimde yatay büyümeyi sağladık dikey büyümeye yoğunlaşıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Türkiye'nin uluslararası toplum içinden hak ettiği yeri alması için üniversitelere büyük görevler düştüğünün farkında olduklarını belirterek, "Yatay büyümeyi sağladık, bundan sonra dikey büyümeye yoğunlaşıyoruz" dedi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:23
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"Yükseköğretimde yatay büyümeyi sağladık dikey büyümeye yoğunlaşıyoruz"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünce düzenlenen 2023 Vizyonu DoğrultusundaTürkiye'nin Yetişmiş İnsan Gücü Ülke-Bölge Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

İsmet Yılmaz, toplantıda, etkinliğin nihai başarısının farklı ülke ve bölgelerde uzmanlaşmak üzere yüksek lisans ve doktora eğitimi almak için yurt dışına gönderdikleri öğrencilerin başarısına bağlı olduğunu söyledi. 

Bakan Yılmaz, yeni neslin oluşmasındaki anahtar rolün nitelikli eğitim personeline düştüğünü işaret ederek, "Nitelikli insan kaynağı ve nitelikli bilgi ihtiyacımızın artışına paralel olarak, her geçen gün gençlerimizi daha donanımlı yetiştirmenin önemi artmaktadır. Yakın tarihe bakıldığında bölgesel ve uluslararası güç olma yolunda başarılı olmuş ulusların başarısında en büyük pay, eğitime yaptıkları yatırımlara ve bu alanda yürüttükleri akılcı politikalara bağlıdır. Biz Türkiye olarak, milli gelirimizin yüzde 5,8'ini eğitime ayırıyoruz. OECD ülkelerinin eğitime ayırdığı pay yüzde 5,2. OECD ülkelerinden daha fazla payı eğitime harcıyoruz." şeklinde konuştu.

Yılmaz, 2002'den bu yana üzerine en çok eğildikleri alanın eğitim olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"2003'te eğitime merkezi hükümet bütçesinin yüzde 10'u ayrılıyordu. O dönemde bunun karşılığı 11 milyardı. 2017'de merkezi hükümet bütçesinden yüzde 20'e yakın bir miktar ayırıyoruz, bunun da karşılığı 122 milyar. Dolayısıyla da bir bütçeden en çok payı nereye ayırıyorsanız o bölüme önem veriyorsunuz demektir. Ülkemizde eğitimin her kademesinde olduğu gibi, yükseköğretimde de gerçekten büyük bir atılım gerçekleştirildi. Ülkemizin uluslararası toplum içinden hak ettiği yeri alması için üniversitelerimize büyük görevler düştüğünün farkındayız. 2002'den bugüne üniversitelerimiz gerek nicelik, gerekse nitelik olarak çok büyük ilerlemeler kaydetti. Gerçekten yatay büyümeyi sağladık, bundan sonra dikey büyümeye yoğunlaşıyoruz."

Bunun için de yeni kanun çıkararak, Yükseköğretim Kurulunun görevleri arasına ihtisaslaşma getirildiğini ve çeşitli bazı yenilikler yapıldığını dile getiren Yılmaz, Türkiye'nin bu bakımdan geleceğini çok daha iyi olduğunu ifade etti. 

Artık Türkiye'de üniversite çağına gelmiş her 100 öğrenciden 41'inin üniversiteye gidebildiğini, Avrupa'da Rusya'dan sonra yükseköğretime en fazla öğrenci gönderen ülke olunduğunu aktaran Yılmaz, bu sayının 7 milyonun üzerinde olduğuna dikkati çekti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı İsmet YılmazMilli Eğitim BakanlığıEğitim
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