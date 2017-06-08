YÖKDİL Sınavı başvuruları yarın sona erecek

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 Temmuz'daki 2. YÖKDİL Sınavı için yarın 18.00'e kadar başvuruda bulunulabilecek. Sınav, 30 ilde toplam 35 sınav merkezinde saat 09.30'da, tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

İlk alan özgü dil sınavı olan YÖKDİL, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında gerçekleştirilecek ve ilk kez İngilizce'ye ek olarak Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde de yapılacak.

YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilecek.