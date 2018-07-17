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YÖKDİL sınavı 22 Eylül'de yapılacak

YÖKDİL sınavı 22 Eylül'de 30 ilde toplam 35 sınav merkezinde saat 14.00'de tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Başvurular, 8-17 Ağustos'ta "yokdil.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden alınacak.

YÖKDİL sınavı 22 Eylül'de yapılacak

YÖKDİL sınavı 22 Eylül'de 30 ilde toplam 35 sınav merkezinde saat 14.00'de tek oturum halinde gerçekleştirilecek. Başvurular, 8-17 Ağustos'ta "yokdil.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden alınacak.

17 Temmuz 2018 Salı 13:28
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YÖKDİL sınavı 22 Eylül'de yapılacak

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) sınavı, 22 Eylül Cumartesi yapılacak.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), 5'inci YÖKDİL sınavına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Sınavın 30 ilde toplam 35 sınav merkezinde, saat 14.00’te ve tek oturum halinde gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, sınav başvurularının 8-17 Ağustos'ta, elektronik ortamda "yokdil.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden alınacağı bildirildi.

Fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında gerçekleştirilecek sınavın İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacağı duyurulan açıklamada, "5'inci YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarımızda lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir." ifadelerine yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yükseköğretim Kurumları Yabancı DilYÖKDİLYÖK
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